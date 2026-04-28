ROUNDUP: Waffenruhe zwischen Israel und Hisbollah bröckelt weiter

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Die gegenseitigen Angriffe Israels und der libanesischen Hisbollah-Miliz dauern trotz einer offiziellen Waffenruhe an. Bei israelischen Angriffen seien im Laufe des Tages im Südlibanon vier Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit. Unter anderem habe eine israelische Drohne einen Motorradfahrer getroffen. Israels Armee äußerte sich dazu auf Anfrage zunächst nicht.

Die israelische Armee teilte mit, in mehreren Fällen seien Abwehrraketen auf ein "verdächtiges Flugobjekt" abgefeuert worden, das jeweils in der Nähe israelischer Truppen im Südlibanon identifiziert worden sei. Mehrere mit Sprengstoff beladene Drohnen detonierten Militärangaben zufolge zudem in der Nähe israelischer Soldaten im Südlibanon. Verletzte habe es nicht gegeben. Am Montag seien zwei israelische Soldaten beim Angriff einer solchen mit Sprengstoff beladenen Drohne im Südlibanon verletzt worden, einer davon schwer. Mit diesen Angriffen habe die proiranische Hisbollah gegen die Waffenruhe verstoßen.

Bei dem Einsatz im Südlibanon habe die Armee mehr als 1.000 "Terror-Infrastrukturstätten" zerstört, die von der Hisbollah für Angriffe genutzt worden seien. Dazu gehörten auch mit Sprengfallen versehene Gebäude. Es seien dort auch Hunderte Waffen gefunden worden, darunter Maschinengewehre, Handgranaten, Minen, Panzerabwehrraketen sowie Mörsergranaten. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Offizielle Waffenruhe - faktische Kampfhandlungen

Im Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel gilt offiziell eine Waffenruhe. Diese hatte US-Präsident Donald Trump am 16. April nach Gesprächen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun verkündet. Die anschließend verlängerte Feuerpause gilt noch gut zwei Wochen. Faktisch kommt es aber fast täglich zu Angriffen beider Seiten. Der Libanon ist offiziell keine Konfliktpartei.

Bei israelischen Angriffen im Libanon wurden nach dortigen offiziellen Angaben allein am Sonntag 14 Menschen getötet, darunter 2 Kinder, und 37 weitere verletzt. Bei einem Hisbollah-Drohnenangriff wurde an dem Tag ein israelischer Soldat getötet.

Bei ersten direkten Gesprächen in Washington zwischen Israel und dem Libanon hat Israel eine vollständige Entwaffnung der Hisbollah gefordert, die libanesische Seite einen kompletten Abzug der israelischen Armee von libanesischem Boden./le/DP/jha