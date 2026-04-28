S&P 500® im Chart-Check: "Seltenes Phänomen und was es bedeutet!"

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Im aktuellen Daily Trading TV beschäftigt sich Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland, mit dem S&P 500®. Während das erste Quartal des Jahres, unter anderem aufgrund der geopolitischen Spannungen, eher enttäuschend für den S&P 500® ausfiel, konnte sich der Index im April durch kräftige Kursbewegungen wieder vollständig erholen und sogar noch ein neues Allzeithoch markieren.

Dabei zeigte der S&P 500® ein Kursverhalten, das in den vergangenen knapp 100 Jahren nur rund zwölfmal aufgetreten ist. Jörg Scherer ordnet dieses seltene Phänomen sowie die Perspektiven für die kommenden zwölf Monate sowohl statistisch als auch charttechnisch ein und identifiziert dabei zentrale Schlüsselmarken.

Kann der S&P 500® die Marke von 7.000 Punkten nachhaltig behaupten? In diesem Video erfahren Sie, wie die Technische Analyse das aktuelle Umkehrmuster bewertet und welche Renditetendenz sich daraus möglicherweise für das kommende Jahr ableiten lässt.



HSBC Daily Trading TV vom 28.04.2026: "Seltenes Phänomen und was es bedeutet!“





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