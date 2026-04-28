S&P 500® im Chart-Check: "Seltenes Phänomen und was es bedeutet!" - HSBC Daily Trading TV 28.04.26

Aktuell lohnt es sich, die charttechnischen Perspektiven des S&P 500® näher zu beleuchten, denn wir beobachten ein äußerst seltenes Phänomen. Worum es sich handelt und was daraus abgeleitet werden kann erfahren Sie in dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV mit Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland.



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