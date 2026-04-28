Schweizer Gericht stellt Geldwäsche-Verfahren gegen Karimowa ein

Zürich, 28. ⁠Apr (Reuters) - Das Schweizer Bundesstrafgericht hat ein Geldwäsche-Verfahren gegen Gulnara Karimowa, die Tochter des früheren usbekischen Präsidenten, eingestellt. Als Grund gab das Gericht an, dass sie ihr Heimatland nicht rechtzeitig verlassen dürfe, um an dem ‌Prozess teilzunehmen. Es könne kein Urteil gefällt werden, bevor die mutmaßlichen Taten verjähren, berichtete der Sender SRF am Dienstag unter Berufung auf ⁠den Richter. ⁠Karimowa wird vorgeworfen, Schmiergelder angenommen und eine kriminelle Organisation namens "The Office" geleitet zu haben. Diese soll zwischen 2005 und 2013 Hunderte Millionen Dollar auf Schweizer Konten geschleust haben. Karimowa hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

"Die heutige Einstellung durch das Schweizer Bundesstrafgericht zugunsten unserer Mandantin ‌Gulnara Karimowa kommt nach Schweizer Recht einem ‌Freispruch gleich", sagte ihr Anwalt Gregoire Mangeat der Nachrichtenagentur Reuters. Das Gericht habe ein dauerhaftes Hindernis für die Fortsetzung des Verfahrens festgestellt, da sie ⁠nicht an der Anhörung teilnehmen könne und ihre Verurteilung in Usbekistan ‌auf unfaire Weise zustande gekommen sei. ⁠Karimowa verbüßt in Usbekistan noch bis Dezember 2028 eine Haftstrafe. Die Verjährungsfrist für die von der Schweizer Bundesanwaltschaft vorgeworfenen Taten läuft im Laufe desselben Jahres ab.

Das Verfahren hatte erst ‌am Montag begonnen. Die Genfer Bank ⁠Lombard Odier und ein ehemaliger ⁠Mitarbeiter stehen im Verdacht, die Verschleierung der mutmaßlichen kriminellen Einkünfte der kriminellen Organisation ermöglicht zu haben. Die Behörde wirft der Traditionsbank vor, bei der Eröffnung und Führung der Geschäftsbeziehungen die damals geltenden Standards bei der Geldwäschebekämpfung verletzt zu haben. Lombard Odier habe nicht alle notwendigen organisatorischen Maßnahmen getroffen, um Geldwäsche zu verhindern. Die Bank wies die Vorwürfe zurück.

(Bericht von Ariane Lüthi; bearbeitet von ⁠Oliver Hirt, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)