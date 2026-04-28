Silber – Konsolidierung bietet Chance für Long-Einstieg!

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Silber präsentierte sich nach den zuletzt gesehenen Rücksetzern Ende März deutlich erholt. Dabei rückte Silber zuletzt im Zuge des weiter schwelenden Nahost-Konflikts als günstigere Alternative zur klassischen Krisenwährung Gold wieder stärker in den Fokus der Investoren. Auch technisch präsentiert sich Silber unserer Einschätzung nach in einer starken Verfassung, wobei der jüngste Rücksetzer vom Verlaufshoch oberhalb der Marke von 80 USD eine interessante Chance für einen Long-Einstieg eröffnet.

Die Lage: Nahost-Konflikt bleibt weiterhin bestimmendes Thema

Bestimmendes Thema bleibt weiterhin die angespannte Lage im Nahost-Konflikt, wobei sich die Konfliktparteien nach der jüngsten Verhandlungsrunde in Pakistan auf keine tragfähige Vereinbarung zur Beendigung des seit Ende Februar andauernden Militärkonflikts einigen konnten. Nachdem die USA auf eine Fortsetzung der Friedensverhandlungen mit dem Iran in Pakistan verzichtet hatten, könnte sich die Lage im Nahost-Konflikt weiter zuspitzen. Da der Iran trotz entsprechender US-Forderungen weiterhin auf einer Fortsetzung seines Atom-Programms beharrt, und die USA ihre Blockade in der Straße von Hormus weiter fortsetzen, scheint ein weitreichender Konsens zumindest aktuell unwahrscheinlich. Zusätzlich verschärft wird die Lage durch wiederholte Angriffe auf Öltanker in der Region, die nicht nur die Sicherheit der Schifffahrtswege gefährden, sondern auch erhebliche Auswirkungen auf die globalen Energiemärkte haben. Entsprechend dürfte Silber als günstige Alternative zur klassischen Krisenwährung Gold weiterhin hoch im Kurs stehen.

Die Perspektive: China überrascht mit Rekord-Importen für Silber!

Als einer der wesentlichen Katalysatoren dürfte sich bei Silber die weiterhin dynamische Nachfrage aus China erweisen. Laut den Ende April veröffentlichten Daten markierten die Silberimporte in China im März dieses Jahres mit 836 Tonnen ein neues Rekordhoch, wobei dieser Wert deutlich über dem 10-Jahresdurchschnitt von 306 Tonnen gelegen hatte. Als Treiber erwies sich hier einmal mehr die starke Nachfrage aus der Solarindustrie, wobei viele Solarhersteller ihre Lagerbestände bei Silber vor dem Auslaufen der steuerlichen Vergünstigungen für Solarexporte Anfang April deutlich aufgestockt hatten. Da China den Solarausbau im Zuge der Energiewende weiter forciert, dürfte die chinesische Solarindustrie auch mittelfristig einer der wichtigsten Nachfragetreiber bei Silber bleiben. Zwar bemühen sich viele Hersteller, Silber durch preisgünstigere Materialien zu ersetzen. Da Silber aufgrund seiner elektrischen Leitfähigkeit gerade bei Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad kaum zu ersetzen ist, dürfte die Silbernachfrage aus der Solarindustrie mittelfristig weiterhin hoch bleiben. Daneben bleibt Silber als Alternative zu Gold nicht nur bei Privatanlegern weiterhin als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten gefragt, wobei Silber an den Commodity-Exchanges in Hongkong und Shanghai Anfang April laut Marktdaten von Bloomberg mit Aufschlägen von bis zu 8 USD/Feinunze gehandelt wurde.

Trading-Taktik: Der Silberpreis präsentierte sich zuletzt deutlich erholt. Ausgehend vom Ende März markierten Swing-Low oberhalb der Marke von 60 USD, setzte der Silberpreis seine übergeordnete Aufwärtsbewegung zuletzt weiter fort. Ausgehend vom Ende April markierten Verlaufshoch oberhalb der Marke von 80 USD absolvierte Silber in den vergangenen Wochen eine Zwischenkorrektur und konnte sich zuletzt oberhalb der Marke von 75 USD stabilisieren. Gelingt es den Bullen nun erneut Kaufdruck zu entfalten, sollte Silber seine übergeordnete Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Es bietet sich an, den Stop-Loss bei bestehenden Long-Positionen auf 65 USD nachzuziehen.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DU9SPL ) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber-Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negativen wie positiven) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-Out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis selbst werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichen Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,0.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 28.04.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK