Strabag fährt Rekordgewinn ein

Der österreichische Baukonzern Strabag hat im vergangenen Jahr dank lukrativer Infrastrukturprojekte den höchsten Gewinn seiner Unternehmensgeschichte eingefahren. Trotz konjunktureller Gegenwinde wie dem späten Bundeshaushalt in Deutschland und klammen Kommunen im Heimatmarkt florierte das Geschäft. "Wir ‌haben bei Leistung, Auftragsbestand und Ebit-Marge neue Höchstwerte erreicht", erklärte Vorstandschef Stefan Kratochwill am Dienstag. Wachstumstreiber waren vor allem der Ausbau von ⁠Energie- und ⁠Wassernetzen sowie der Bau von High-Tech-Fabriken. Zudem wagte Strabag den Markteintritt in Australien.

Das Konzernergebnis kletterte 2025 um elf Prozent auf 916 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen daran mit einer auf 2,90 Euro je Aktie erhöhten Dividende beteiligt werden, nachdem für 2024 noch 2,50 Euro ‌gezahlt worden waren. Auch operativ legte der Konzern ‌deutlich zu: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um 17 Prozent auf rund 1,25 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge erreichte 6,7 Prozent. Neben ⁠dem internationalen Geschäft spielte Strabag dabei auch das milde Wetter in Deutschland ‌in die Karten, das zum Jahresende ⁠hin für voll ausgelastete Baustellen sorgte. Der Auftragsbestand wuchs im Jahresvergleich um 24 Prozent auf gut 31,3 Milliarden Euro. Die Bauleistung stieg um sechs Prozent auf 20,4 Milliarden Euro.

Für das ‌laufende Jahr 2026 peilt das ⁠Management eine weitere Steigerung der Bauleistung ⁠auf rund 22 Milliarden Euro an. Bei der Profitabilität tritt Strabag jedoch etwas auf die Bremse und rechnet mit einer Ebit-Marge zwischen fünf und 5,5 Prozent. Sorgen bereiten dem Konzern zudem die geopolitischen Spannungen: Infolge des Iran-Krieges registriert Strabag bereits steigende Preise für Treibstoff, Gas und den Baustoff Bitumen. Um die Kosten abzufedern, setzt das Unternehmen auf langfristige Lieferverträge und Preisgleitklauseln in den Bauaufträgen.