T-Mobile US gewinnt mehr neue Kunden als erwartet - Aktie steigt

dpa-AFX · Uhr
Infrastruktur
Artikel teilen:

BELLEVUE (dpa-AFX) - Der US-Telekommunikationskonzern T-Mobile US hat im ersten Quartal mehr neue Kunden hinzugewonnen als erwartet. Zu Jahresbeginn ist die Zahl der Vertragskundenkonten - die neben Mobilfunkverträgen auch weitere Telefon-Anschlüsse und Festnetzinternet beinhalten können - im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 217.000 gestiegen. Das teilte der zur Deutschen Telekom gehörende US-Mobilfunkkonzern am Dienstagabend nach US-Börsenschluss in Bellevue mit. Analysten hatten im Schnitt mit deutlich weniger gerechnet. Für das laufende Jahr zeigt sich der Konzern nun optimistischer.

So erwartet das Management um Konzernchef Srini Gopalan nun 950.000 bis 1,05 Millionen neue Vertragskundenkonten, nach zuvor 900.000 bis 1 Million. Auch die Ziele für den Netto-Zahlungsmittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit, den bereinigten freien Zahlungsmittelfluss sowie der um Sondereffekte und Leasingumsätze bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Core Ebitda) wurden angehoben.

Der Umsatz stieg im Quartal um elf Prozent auf 23,1 Milliarden Dollar. Der Serviceumsatz verbesserte sich dabei ebenfalls um elf Prozent auf 18,8 Milliarden Dollar. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Core Ebitda) verzeichnete das US-Unternehmen einen Anstieg um zwölf Prozent auf 9,2 Milliarden Dollar. Unter dem Strich sank der Gewinn von rund drei Milliarden Dollar im Vorjahr auf 2,5 Milliarden. Als Grund führte das Unternehmen angefallene Kosten für Zukäufe an.

Anleger zeigten sich erfreut. Im nachbörslichen US-Handel legten T-Mobile-US-Aktien in einer ersten Reaktion um ein Prozent zu./err/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Telekom
T-Mobile US

Das könnte dich auch interessieren

Quartalszahlen
Überraschendes Kundenplus - Verizon hebt Jahresziele angestern, 12:59 Uhr · Reuters
Überraschendes Kundenplus - Verizon hebt Jahresziele an
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft
Vor den Zahlen: Vier Mag-Seven-Werte im Chartcheckheute, 14:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Am Ende zählt für die Kursrally nur, ob die Gewinne stimmen25. Apr. · Acatis
Alle Premium-News