Trading-Chance Erdgas: Spekulative Long-Chance!

Die fundamentale Lage bei Erdgas derzeit

Rohstoffpreise bewegen sich prinzipiell auf Basis von Angebot und Nachfrage. Dabei wird überwiegend die zukünftige Erwartung gehandelt und mit einem antizipativen Teil, weshalb wir nicht eins zu eins Deckungsgleichheit zwischen dem Verhältnis Angebot/Nachfrage und der Preisentwicklung sehen. Seit geraumer Zeit und auch heute noch sehen wir in den wöchentlichen Storage-Reports (Lagerbestände) des US-Energieministeriums EIA, dass die Lager voller sind, als im Fünf-Jahres-Durchschnitt. In der Darstellung des EIA zeigt die blaue Linie die jeweils aktuellen Lagerbestände und die dicke graue Linie den Fünf-Jahres-Durchschnitt. Bis auf einen kurzen Abschnitt befindet sich die blaue Kurve konstant oberhalb der grauen.

Quelle: www.eia.gov

Wir von RealMoneyTrader.com nutzen in unserem internen Research einen zusätzlichen Indikator, den wir RW-SDI nennen. Dabei steht SDI für Seasonal Deviation Index, und misst die Abweichung der jeweils gegenwärtigen Lagerbestände zum saisonal üblichen Niveau. Und hier liegen wir deutlich über dem saisonalen Durchschnitt, was auch den anhaltenden Preisdruck in den letzten Monaten erklärt. Betrachtet man die gegenwärtigen Bestände, so wäre nicht viel Luft für eine Erholung. Warum sollte man also Erdgas auf absehbare Zeit Long handeln? Es mehren sich die Anzeichen für ein mögliches El Nino Phänomen im Verlauf des Jahres 2026. Die Sommer fallen in den USA während El Nino sehr viel wärmer und trockener aus, als im Durchschnitt. Unter anderem der starke Klimaanlagenbetrieb verursacht einen viel höheren Stromverbrauch, was wiederum mehr Erdgas verbraucht. Wer also Long-Signale auf Erdgas handelt, hat eine Wette auf einen heißen Sommer und erhöhten Verbrauch laufen. Prinzipiell werden die Lager ab März wieder befüllt, was Nachfrage am Markt bewirkt und den Preis in der Mehrzahl der Fälle steigen lässt.

Erstes Long-Signal

Binnen der letzten 2 Monate legte der Erdgaspreis eine beispiellose Talfahrt hin. Im Januar war der Preis angesichts eines drohenden Kälteeinbruchs in den Vereinigten Staaten senkrecht gestiegen, um dann rasch wieder steil zu fallen, als sich der Kälteeinbruch als weniger stark herausstellte. Märkte bauen in solchen Krisensituationen rasend schnell ein Preis-Premium auf. Da die Lagerbestände jedoch insgesamt deutlich über dem Durchschnitt lagen, geht der Erdgaspreis seitdem kontinuierlich weiter zurück und markierte in den letzten Tagen ein neues Jahrestief. Nun generiert unser RW Predator ein neuerliches Long-Signal. Der Indikator erreicht das erste von zwei Signal-Levels für die lange Seite. Das letzte große Signal dieser Art kam zu Jahresbeginn, unmittelbar vor dem Mega-Anstieg. Das März-Signal brachte, wie auch das April-Signal allenfalls eine moderate Gegenreaktion innerhalb des Abwärtstrends. Wichtig ist bei systematischem Trading, dass wir uns bewusst machen, dass nicht jeder Trade sich lohnen wird. Zwischen den großen Gewinnen herrscht viel rauschen. Doch auch diese Trades, bei denen sich Gewinne und Verluste mitunter die Waage halten, sind zwingend notwendig, da wir nicht wissen, welcher der Trades einen großen Trend erwischt und gigantische Gewinne einfährt. Es ist ein wenig, wie beim Angeln: man muss die Angel stundenlang samt Köder ins Wasser halten, bis ein Fisch anbeißt.

Quelle: www.tradingview.com

Hohe Treffer- und Auszahlungsquote!

Die historische Equity (Kapitalkurve) der RW Predator Strategie auf Natural Gas zeigt seit Mitte der 90er-Jahre sehr stetig aufwärts. Insgesamt verdiente der Ansatz in diesem Zeitraum 423.020 Dollar pro gehandelten Kontrakt. Dabei war die Trefferquote angenehm hoch mit 76,32 Prozent. Der Profit Factor kann sich mit 1,70 sehen lassen, drückt aber auch aus, dass die Schwankungen zwischenzeitlich nicht zu unterschätzen sind. Im Durchschnitt verdient die Strategie etwa 1000 Dollar je Trade.

Quelle: www.tradingview.com

Exkurs Profit Factor: Der Profit Factor drückt das Verhältnis zwischen den kumulierten Dollar-Gewinnen und den Dollar-Verlusten der Strategie aus. Man kann diese Kennzahl ein wenig betrachten, wie das Aufwand- zu Ertrag-Verhältnis. Strategien mit einem Profit Factor von mehr als 1,4 gelten als handelbar und lohnend. Top-Strategien haben hohe ein- bis gar zweistellige PF´s.

Exkurs Kontrakt: Wenn wir von Kontrakten sprechen, dann sind dabei die Futures-Kontrakte des jeweiligen Rohstoffs gemeint. Dabei handelt es sich um börsengehandelte Verträge, die der physischen Lieferung dienen. Es gibt monatliche Liefertermine für Erdgas. Beginnt einer Lieferperiode mit dem First Notice Date, dann sind beide Halter von Positionen (derjenige, der Long, wie auch derjenige, der Short ist) zur physischen Erfüllung des Vertrages verpflichtet. Der Verkäufer des Kontraktes (Short) muss den Kontraktumfang (10.000 Mio mmBtu) in der Lieferperiode liefern, der Käufer des Kontraktes muss diese Menge zum beim Kauf des Kontraktes bezahlten Preis abnehmen. Darum müssen Spekulanten (also wir privaten, aber auch die Hedge-Fonds und anderes institutionelles Geld) ihre Positionen rechtzeitig vor dem First Notice Date glattstellen, um nicht in die Verpflichtung des physischen Erfüllung zu geraten.

Exkurs Draw Down: Als Draw Down bezeichnet man im Trading die maximal aufgetretene Schwankung der Kapitalkurve zwischen einem Equity-Hoch und dem darauffolgenden Zwischentief. Er ist eine sehr wichtige, wenn nicht gar die wichtigste Kennziffer einer Strategie, da sie zeigt, welche Schwankungen eine Strategie pro gehandelter Einheit verursachte.

Fazit

Es handelt sich um ein spekulatives Signal gegen den vorherrschenden Trend und es ist erst die erste von zwei möglichen Signalstufen. Doch aus solchen Signalen resultieren immer wieder exorbitante Rallyes, wie uns der Januar 2026 eindrucksvoll bewies. Wir haben ein passendes Produkt für diese Trading-Chance ausgesucht und stellen Ihnen das Produkt nachfolgend vor. So können auch Sie an einem möglichen Anstieg der Erdgas-Notierungen in der Zukunft partizipieren.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Erdgas

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 2,172 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 2,71 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 4,74. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PK6V06.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 3 und 4 USD

Unterstützungen: 2,0 und 2,5 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Erdgas

Basiswert Natural Gas (Erdgas) WKN PK6V06 ISIN DE000PK6V060 Basispreis 2,172 USD K.O.-Schwelle 2,172 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 4,74 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.