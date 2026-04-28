Trump attackiert Merz: 'Hat keine Ahnung, wovon er spricht!'

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WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach deutlicher Kritik von Bundeskanzler Friedrich Merz an der US-Offensive gegen den Iran hat US-Präsident Donald Trump ihn massiv verbal angegriffen. "Er hat keine Ahnung, wovon er spricht!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social./ngu/DP/he

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