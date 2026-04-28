Trump: Iran steht vor Zusammenbruch - Friedensbemühungen stocken

- von Parisa Hafezi ⁠und Steve Holland

Washington/Dubai, 28. Apr (Reuters) - Der Iran hat die USA nach Angaben von Präsident Donald Trump über einen drohenden Zusammenbruch des Landes informiert. Die Regierung in Teheran sei dabei, ihre Führungsfrage zu klären, erklärte Trump am Dienstag. Zugleich scheinen die Bemühungen zur Beendigung des Konflikts in einer Sackgasse zu stecken, da der US-Präsident mit den jüngsten Plänen aus Teheran unzufrieden ist. Der iranische Vorschlag zur Beilegung des zweimonatigen Krieges sieht vor, die Diskussion über das iranische Atomprogramm aufzuschieben, bis der Konflikt beendet und der Streit über die Schifffahrt am Golf ‌beigelegt sind. Trump wolle jedoch, dass die Nuklearfragen von Anfang an behandelt würden, sagte ein US-Vertreter, der über ein Treffen Trumps mit seinen Beratern am Montag informiert wurde.

"Der Iran hat uns gerade mitgeteilt, dass er sich in einem 'Zustand des Zusammenbruchs' befindet", schrieb Trump am Dienstag auf der Online-Plattform Truth Social. "Sie wollen, dass wir ⁠die Straße von Hormus ⁠so schnell wie möglich öffnen, während sie versuchen, ihre Führungsfrage zu klären (was ihnen meiner Meinung nach auch gelingen wird!). Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!" Aus dem Beitrag ging nicht hervor, wie der Iran diese Botschaft übermittelt haben könnte. Trump steht im Inland unter Druck, den Krieg zu beenden, für den er der US-Öffentlichkeit wechselnde Begründungen geliefert hat. Seine Zustimmungswerte sind zuletzt gesunken.

CHEFS DER GOLFSTAATEN BERATEN

Hochrangige iranische Regierungsvertreter sagten der Nachrichtenagentur Reuters, der Vorschlag, den Außenminister Abbas Araghtschi am Wochenende nach Islamabad übermittelt habe, sehe schrittweise Verhandlungen vor. Dabei solle die Nuklearfrage zunächst ausgeklammert werden. Ein erster Schritt würde die Beendigung des Krieges der USA und Israels gegen den Iran erfordern ‌sowie Garantien, dass die USA diesen nicht wieder aufnehmen können. Anschließend sollten die Unterhändler die Seeblockade der ‌US-Marine gegen den iranischen Handel aufheben und die Zukunft der Straße von Hormus klären, die der Iran unter seiner Kontrolle wieder öffnen will. Erst dann würden bei den Gesprächen andere Themen behandelt, darunter der langjährige Streit über das iranische Atomprogramm. Dabei besteht der Iran aber auf das Recht auf eine Urananreicherung.

Die Hoffnungen auf eine Wiederbelebung der Friedensbemühungen in dem Konflikt, bei dem ⁠Tausende Menschen ums Leben gekommen sind, sind geschwunden, seit Trump am vergangenen Wochenende einen Besuch seines Sondergesandten Steve Witkoff und seines Schwiegersohns Jared Kushner beim Vermittler Pakistan abgesagt ‌hat. Der iranische Außenminister Araghtschi reiste in dieser Zeit zweimal nach Islamabad. Er besuchte zudem ⁠den Oman und reiste am Montag nach Russland, wo er Präsident Wladimir Putin traf und Zusagen der Unterstützung erhielt.

Unterdessen trafen sich die Staats- und Regierungschefs der Golfstaaten am Dienstag in Saudi-Arabien zum ersten Mal persönlich, seit ihre Länder zu einer Frontlinie im Iran-Krieg geworden sind. Einem Insider zufolge zielte das Treffen darauf ab, eine Reaktion auf die Tausenden iranischen Raketen- und Drohnenangriffe auszuarbeiten, denen sie seit Beginn des Krieges der USA und Israels gegen den ‌Iran am 28. Februar ausgesetzt waren. Seit einem Waffenstillstand am 8. April ist der Beschuss ⁠zurückgegangen, die Regierungen der Golfstaaten befürchten jedoch ein Wiederaufflammen des Konflikts.

EMIRATE VERLASSEN ⁠DIE OPEC

Mindestens sechs mit iranischem Öl beladene Tanker wurden in den vergangenen Tagen durch die US-Blockade zur Rückkehr in den Iran gezwungen, wie aus Schiffsdaten hervorgeht. Die iranische Regierungssprecherin Fatemeh Mohadscherani sagte am Dienstag in den staatlichen Medien, Teheran nutze nördliche, östliche und westliche Handelskorridore, die nicht auf Golfhäfen angewiesen seien, um die Auswirkungen der Blockade auszugleichen. Vor dem Krieg passierten täglich zwischen 125 und 140 Schiffe die Straße von Hormus. Am Vortag waren es nach Daten von Kpler und SynMax nur noch sieben, von denen keines Öl für den Weltmarkt geladen hatte.

Da die Positionen der Kriegsparteien offenbar noch weit voneinander entfernt sind, setzten die Ölpreise ihren Aufwärtstrend fort. Der Preis für die Nordseesorte Brent stieg um drei Prozent auf 111,40 Dollar je Barrel (159 Liter) und erreichte damit ein Drei-Wochen-Hoch. Die Weltbank prognostizierte, dass die Energiepreise im Jahr 2026 um 24 Prozent auf den höchsten Stand seit der russischen Invasion in der Ukraine vor vier Jahren steigen würden, falls die gravierendsten durch den ⁠Iran-Krieg verursachten Störungen im Mai enden. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) teilten am Dienstag mit, dass sie aus der Opec und der Opec+ austreten werden, was den ölexportierenden Gruppen und ihrem De-facto-Anführer Saudi-Arabien einen schweren Schlag versetzt.

(Mit weiteren Reuters-BürosBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)