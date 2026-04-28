Unionspolitiker Bilger und Söder für Belastung von Spitzenverdienern offen

Berlin, 28. ⁠Apr (Reuters) - In der Union gibt es Bewegung in der Debatte über eine Steuerreform. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Steffen Bilger, schloss am Dienstag nicht aus, dass es bei einer Reform auch eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes geben ‌könnte. "Wenn es ein großer Wurf werden soll, dann muss man natürlich aber auch die Frage der Gegenfinanzierung klären. Und da verschließen wir uns ⁠keiner Debatte, auch ⁠wenn die Zeit für Steuererhöhungen aus meiner Sicht nicht gerade gegeben ist", sagte Bilger den TV-Sendern RTL und ntv. Am Montag hatte bereits CSU-Chef Markus Söder in der ARD gesagt, dass er offen sei, "bei der Reichensteuer was zu verändern, weil das sind Menschen, die quasi ‌über 300.000 Euro dann haben". Bayerns Ministerpräsident deutete ‌zudem an, dass er seinen Widerstand gegen eine neue Zuckersteuer aufgeben könnte.

Am Montag hatte wiederum die SPD signalisiert, dass sie ihrerseits bei der Gesundheitsreform ⁠akzeptieren könnte, dass ein Teil der Kosten für Bürgergeldempfänger aus dem Bundeshaushalt ‌und nicht mehr von den Versicherten ⁠getragen werden könnte. CDU/CSU und SPD streben eine umfassende Einkommenssteuerreform an, die vor allem kleine und mittlere Einkommen entlasten soll. Die SPD hatte im Gegenzug eine stärkere Belastung der Spitzenverdiener gefordert, ‌was allerdings keine völlige Gegenfinanzierung der ⁠Entlastung bringen würde. Kanzler und ⁠CDU-Chef Friedrich Merz hatte am Samstag betont, dass es bei den anstehenden Reformen auch darum gehe, Entscheidungen zu treffen, die als "gerecht" empfunden würden.

Der CDU-Politiker Bilger verteidigte, dass man angesichts der globalen Veränderungen über den Koalitionsvertrag hinausgehen müsse. Wenn die Union mehr Zugeständnisse von der SPD einfordere, könne er auch verstehen, dass der Koalitionspartner im Gegenzug erwarte, dass die Union auch in einigen Punkten entgegenkommt, sagte er.

(Bericht ⁠von Andreas Rinke, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)