Dax Chartanalyse 28.04.2026

Unterstützung um 24.000 Punkte hat gehalten - Steilvorlage für die Käufer?

onvista · Uhr
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Dax-Widerstand24.80024.200
Dax-Unterstützung22.80023.900

Dax-Rückblick:

Das gestern Vormittag favorisierte Szenario wurde am Nachmittag ziemlich zügig wieder neutralisiert, nachdem der Dax zurück unter die Marke von 24.200 Punkten gerutscht war. Heute Vormittag fiel der deutsche Leitindex dann zeitweise sogar unter die 24.000er-Marke bevor eine Stabilisierung einsetzte.

Dax-Ausblick: 

Die 24.000-Punkte-Marke hat heute Vormittag - genau wie in der Vorwoche - als Unterstützung (grün im Chart unten) fungiert. Die anschließende Erholung am Vormittag lässt das präferierte bullische Szenario für eine größere technische Erholung im Dax weiterhin zu.

Erst bei einem nachhaltigen Unterschreiten der 24.000er-Marke ist mit neuem größeren Verkaufsinteresse zu rechnen. Bis dahin wird tendenziell eine neue Erholung Richtung 24.500 Punkte präferiert aus technischer Sicht.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY7HK4) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 28.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.604,02 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY9B0E) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 28.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.353,66 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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