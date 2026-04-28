Unterstützung um 24.000 Punkte hat gehalten - Steilvorlage für die Käufer?

Dax-Widerstand 24.800 24.200 Dax-Unterstützung 22.800 23.900

Dax-Rückblick:

Das gestern Vormittag favorisierte Szenario wurde am Nachmittag ziemlich zügig wieder neutralisiert, nachdem der Dax zurück unter die Marke von 24.200 Punkten gerutscht war. Heute Vormittag fiel der deutsche Leitindex dann zeitweise sogar unter die 24.000er-Marke bevor eine Stabilisierung einsetzte.

Dax-Ausblick:

Die 24.000-Punkte-Marke hat heute Vormittag - genau wie in der Vorwoche - als Unterstützung (grün im Chart unten) fungiert. Die anschließende Erholung am Vormittag lässt das präferierte bullische Szenario für eine größere technische Erholung im Dax weiterhin zu.

Erst bei einem nachhaltigen Unterschreiten der 24.000er-Marke ist mit neuem größeren Verkaufsinteresse zu rechnen. Bis dahin wird tendenziell eine neue Erholung Richtung 24.500 Punkte präferiert aus technischer Sicht.