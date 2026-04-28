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VAT Group AG Generalversammlung 2026: Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten alle Anträge des Verwaltungsrats und eine um 12% höhere Dividende von CHF 7.00 pro Aktie



28.04.2026 / 21:00 CET/CEST





Die Aktionärinnen und Aktionäre der VAT Group AG haben an der heutigen ordentlichen Generalversammlung (GV) von VAT allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt, einschliesslich der Ausschüttung einer um 12% höheren Dividende von CHF 7.00 pro Aktie.

An der Versammlung in St.Gallen waren 449 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend, die 53.7% des Aktienkapitals der Gesellschaft vertraten.

Die Aktionärinnen und Aktionäre wählten Dr. Martin Komischke erneut zum Präsidenten des Verwaltungsrats. Darüber hinaus wurden Urs Leinhäuser, Libo Zhang, Daniel Lippuner, Petra Denk und Thomas A. Piliszczuk, Clara-Ann Gordon und Mike Allison als Mitglieder des Verwaltungsrats bestätigt. Hermann Gerlinger stand nicht zur Wiederwahl, da er die statutarische Alterslimite von 72 Jahren erreicht hat.

Urs Leinhäuser, Petra Denk und Libo Zhang wurden in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss gewählt (NCC).

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten eine Dividende aus dem Bilanzgewinn von CHF 7.00 pro Aktie. Der letzte Handelstag, der zum Bezug einer Dividende berechtigt, ist Mittwoch, 29. April 2026. Die VAT-Aktien werden ab Donnerstag, 30 April 2026, ex-Dividende gehandelt. Die Auszahlung erfolgt am Dienstag, 5. Mai 2026.

Die Aktionärinnen und Aktionäre hiessen in einer Konsultativabstimmung den Bericht zu den nichtfinanziellen Kennzahlen (Sustainability Report 2025) gut. Der Vergütungsbericht 2025 wurde ebenfalls in einer Konsultativabstimmung von einer grossen Mehrheit der Aktionärinnen und Aktionäre gutgeheissen. Sie genehmigten in separaten verbindlichen Abstimmungen auch die kurzfristige variable Vergütung (STI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Berichtsjahr 2027, den maximalen Betrag der langfristigen variablen Vergütung (LTI) der Geschäftsleitung für das Berichtsjahr 2027 und den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung für die acht Mitglieder des Verwaltungsrats für die nächste Amtszeit bis zur ordentlichen GV 2027.

Die Aktionärinnen und Aktionäre bestätigten ebenfalls den Antrag des Verwaltungsrates, Art. 3b der Statuten der VAT Group AG zu ändern und das Kapitalband von –5/+10% des ausgegebenen Aktienkapitals um drei Jahre bis zum 27. April 2029 zu verlängern.



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