Vereinigte Arabische Emirate: Treten aus der Opec aus

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

28. ⁠Apr (Reuters) - Die Vereinigten Arabischen ‌Emirate haben ihren Austritt ⁠aus ⁠dem Öl-Kartell Opec sowie ‌der Opec+ ‌angekündigt. Der ⁠Schritt werde am ‌1. ⁠Mai erfolgen, berichteten staatliche ‌Medien ⁠am ⁠Dienstag.

(Bericht von Reuters, bearbeitet von Scot W. ⁠Stevenson, redigiert von Thomas ‌Seythal)

Das könnte dich auch interessieren

Erdölkartell
Vereinigte Arabische Emirate treten aus Opec ausheute, 13:50 Uhr · dpa-AFX
Ölspeicher sind zu sehen.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft
Vor den Zahlen: Vier Mag-Seven-Werte im Chartcheckheute, 14:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Am Ende zählt für die Kursrally nur, ob die Gewinne stimmen25. Apr. · Acatis
Alle Premium-News