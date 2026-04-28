Vereinigte Arabische Emirate: Treten aus der Opec aus
Reuters · Uhr
28. Apr (Reuters) - Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihren Austritt aus dem Öl-Kartell Opec sowie der Opec+ angekündigt. Der Schritt werde am 1. Mai erfolgen, berichteten staatliche Medien am Dienstag.
(Bericht von Reuters, bearbeitet von Scot W. Stevenson, redigiert von Thomas Seythal)
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