Vereinigte Arabische Emirate: Treten aus der Opec aus

28. ⁠Apr (Reuters) - Die Vereinigten Arabischen ‌Emirate haben ihren Austritt ⁠aus ⁠dem Öl-Kartell Opec sowie ‌der Opec+ ‌angekündigt. Der ⁠Schritt werde am ‌1. ⁠Mai erfolgen, berichteten staatliche ‌Medien ⁠am ⁠Dienstag.

(Bericht von Reuters, bearbeitet von Scot W. ⁠Stevenson, redigiert von Thomas ‌Seythal)