Vereinigte Arabische Emirate treten aus Opec aus

dpa-AFX · Uhr
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ABU DHABI (dpa-AFX) - Die Vereinigten Arabischen Emirate treten mit Wirkung zum 1. Mai aus der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) aus. Hintergrund sei eine gründliche Abwägung auch mit Blick auf die anhaltenden "Störungen im Persischen Golf und der Straße von Hormus", heißt es in einer Erklärung der staatlichen Nachrichtenagentur WAM./jot/DP/jha

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