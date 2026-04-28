Vereinigte Arabische Emirate treten aus Opec aus

- von Maha ⁠El Dahan

Dubai, 28. Apr (Reuters) - Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) treten aus der Ölallianz Opec und dem erweiterten Verbund Opec+ aus. Der Schritt werde bereits am 1. Mai erfolgen, berichteten staatliche Medien am Dienstag. Im Zuge des Kriegs gegen den Iran hatten die Emirate schwere Vorwürfe gegen andere arabische Staaten erhoben. Die Entscheidung ist ein schwerer Schlag für die Exportländer und deren De-facto-Anführer Saudi-Arabien, zumal der Krieg im ‌Iran einen historischen Energieschock ausgelöst und die Weltwirtschaft verunsichert hat.

Der Energieminister der VAE, Suhail Mohamed al-Masrui, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Entscheidung sei nach einer sorgfältigen Prüfung der Energiestrategien getroffen worden. Auf die Frage, ob sich sein Land ⁠mit Saudi-Arabien abgestimmt ⁠habe, erklärte er, das Thema sei mit keinem anderen Staat besprochen worden. "Dies ist eine politische Entscheidung, die nach einer genauen Prüfung der aktuellen und künftigen Förderpolitik getroffen wurde", sagte der Minister.

Der überraschende Verlust des langjährigen Mitglieds droht die Opec zu schwächen, die trotz interner Meinungsverschiedenheiten über Geopolitik oder Förderquoten meist um eine geschlossene Front bemüht war. Al-Masrui zufolge wird der Austritt wegen der Lage in der Straße von Hormus jedoch keine massiven Auswirkungen auf den Markt haben. Die Opec-Produzenten am Golf ‌haben wegen iranischer Drohungen und Angriffe auf Schiffe Schwierigkeiten, ihre Exporte durch die ‌schmale Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman abzuwickeln. Dort wird normalerweise ein Fünftel des weltweit gehandelten Rohöls und Flüssigerdgases verschifft.

Für US-Präsident Donald Trump ist der Opec-Austritt der VAE dagegen ein großer Erfolg. Er hatte der Organisation vorgeworfen, den Rest der Welt durch künstlich ⁠überhöhte Ölpreise "auszunehmen". Trump hatte zudem die militärische Unterstützung der USA für die Golfstaaten mit den Ölpreisen verknüpft: Während die USA die ‌Opec-Mitglieder verteidigten, würden diese die Situation durch hohe Preise ausnutzen.

"AUF ⁠HISTORISCHEM TIEFPUNKT"

Dem Austritt war scharfe Kritik der VAE an anderen arabischen Staaten vorausgegangen. Das Land, das als regionales Wirtschaftszentrum und einer der wichtigsten Verbündeten Washingtons gilt, warf seinen Nachbarn vor, es während des Krieges nicht ausreichend vor den zahlreichen iranischen Angriffen geschützt zu haben. Anwar Gargasch, diplomatischer Berater des Präsidenten der VAE, hatte am Montag ‌auf dem "Gulf Influencers Forum" - einem Treffen regionaler Entscheidungsträger - das Vorgehen ⁠der arabischen Staaten und der Länder der Golfregion bemängelt.

Die ⁠Länder des Golf-Kooperationsrates (GCC) hätten einander zwar logistisch unterstützt, politisch und militärisch sei ihre Position jedoch "auf einem historischen Tiefpunkt" gewesen, sagte Gargasch. "Von der Arabischen Liga habe ich diese schwache Haltung erwartet und bin daher nicht überrascht, aber vom Kooperationsrat hätte ich sie nicht erwartet und bin darüber verwundert."

Jorge Leon, Analyst beim Beratungsunternehmen Rystad, sieht in dem Austritt der VAE "einen bedeutenden Wandel" für die Opec. "Neben Saudi-Arabien ist das Land eines der wenigen Mitglieder mit nennenswerten Reservekapazitäten - jenem Instrument, durch das die Gruppe Einfluss auf den Markt ausübt." Längerfristig dürfte eine strukturell schwächere Opec die Folge sein. "Außerhalb der Gruppe hätten die VAE sowohl den Anreiz als auch die Fähigkeit, die Förderung auszuweiten", erklärte Leon weiter. Dies werfe grundsätzliche Fragen zur ⁠langfristigen Rolle Saudi-Arabiens als zentraler Stabilisator des Marktes auf. Zudem deute es auf einen potenziell volatileren Ölmarkt hin, da die Fähigkeit der Opec schwinde, Ungleichgewichte beim Angebot auszugleichen.

(Bearbeitet von Alexander Ratz, redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)