Verfassungsschutz warnt vor Eskalation durch pro-iranische Terrorgruppe

Berlin, ⁠27. Apr (Reuters) - Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) warnt einem Medienbericht zufolge vor einer neuen Eskalationsstufe bei der pro-iranischen Terrorgruppe HAYI ‌in Europa. "Neu ist die Warnung HAYIs, sich nicht mehr nur auf "einfache" Angriffe ⁠zu ⁠beschränken, sondern langfristig auch gefährlichere Tatmittel einzubeziehen", zitierte das "Handelsblatt" (Dienstagausgabe) aus einer Antwort der Behörde auf eine Anfrage. Damit sei ein möglicher Übergang von ‌Brandstiftungen zu Anschlägen mit ‌Sprengstoff oder Waffen gemeint.

Hintergrund sind dem Bericht zufolge mehrere Anschläge auf jüdische und ⁠US-amerikanische Einrichtungen in europäischen Ländern seit ‌dem 9. März, darunter ⁠auch in Deutschland. Zu den Angriffen, vor allem Brandanschläge, habe sich die Gruppierung "Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya" (HAYI) ‌bekannt. Der ⁠Verfassungsschutz vermutet hinter der ⁠Gruppe ein irakisch-schiitisches Netzwerk. HAYI benenne zudem neuerdings klar ihre politische Motivation und drohe offen israelischen Einrichtungen sowie den "Feinden des Islams" in Europa, hieß es weiter.

(Bericht von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)