Verve strafft Organisationsstruktur zur Steigerung operativer Effizienz und beschleunigt KI-Implementierung

Neuausrichtung von geografischem Footprint und Fokus im Rahmen der Anfang 2026 eingeleiteten organisatorischen Optimierung führt zu Personalabbau in Deutschland und jährlichen Kosteneinsparungen in Höhe von rund 5 Millionen Euro ab 2027

Beschleunigte Implementierung künstlicher Intelligenz in alle internen Arbeitsabläufe zur deutlichen konzernweiten Steigerung von Skalierbarkeit, Produktivität und Margen

AdTech-Veteran Dave Simon zum Chief Revenue Officer und President von Verve Marketplace ernannt mit Fokus auf Beschleunigung von Verve’s Wachstum auf der Supply Side

Stockholm, 28. April 2026 – Verve, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Werbetechnologie, hat heute eine Straffung seiner Organisationsstruktur und die beschleunigte Einführung KI-gestützter Automatisierung beschlossen. Ziel ist die Steigerung der Agilität und der operativen Hebelwirkung sowie die Anpassung der Kostenstruktur an die wichtigsten Wachstumstreiber.

Seit Anfang 2026 stellt Verve auf eine kundenorientierte, synergetische Organisationsstruktur um, um die Verbindung zwischen Strategie und Marktumsetzung zu stärken, unterstützt durch eine schlanke, zentralisierte globale Infrastruktur. Dieser Wandel beschleunigt Entscheidungsfindungsprozesse und stellt sicher, dass Ressourcen vorrangig für die wachstumsstarken Märkte eingesetzt werden. Im Rahmen dieser Reorganisation geht Verve eine historische Überrepräsentation des Personals in Europa an, die aus seiner M&A-Historie heraus resultiert, obwohl die in Europa akquirierten Unternehmen ihr primäres Wachstum in den USA verzeichnet haben. Durch die Reduzierung seiner Präsenz in Deutschland – einschließlich Personalabbau und der Schließung ausgewählter Standorte – passt Verve seine Kostenbasis besser an sein Umsatzprofil und sein Wachstumspotenzial an und setzt seine kommerziellen Ressourcen dort ein, wo sie die größte Wirkung erzielen.

Ein zentraler Bestandteil der organisatorischen Straffung ist die beschleunigte und umfassende Einführung künstlicher Intelligenz in allen internen Arbeitsabläufen. Durch die tiefere Einbindung KI-gesteuerter Automatisierung in die betrieblichen Prozesse erwartet das Unternehmen – basierend auf ersten vielversprechenden Ergebnissen – ein bisher unerreichtes Niveau bei der Produkt- und Plattformentwicklung sowie bei der Skalierbarkeit zu realisieren. Folglich geht Verve davon aus, seine Geschäftstätigkeit mittelfristig weiter ausbauen zu können, ohne nennenswerte zusätzliche Ressourcen einsetzen zu müssen. Gleichzeitig wird Verve, wie bereits angekündigt, weiterhin strategisch in den Ausbau seines Vertriebsteams investieren, um die Marktdurchdringung weiter voranzutreiben.

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet Verve auf der Grundlage der organisatorischen Optimierung mit Kosteneinsparungen in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro, wobei einmalige Restrukturierungskosten bereits berücksichtigt sind und die Auswirkungen ab dem zweiten Quartal zum Tragen kommen. Auf Jahresbasis werden diese Maßnahmen voraussichtlich ab 2027 zu jährlichen Einsparungen von rund 5 Millionen Euro führen. Während diese Ergebnisse die unmittelbaren Auswirkungen der organisatorischen Straffung widerspiegeln, erwartet Verve, dass die fortgesetzte Integration künstlicher Intelligenz mittelfristig zu weiteren Produktivitätssteigerungen und einer strukturellen Margenausweitung führen wird.

Als Zeichen für diesen Fokus auf Marktnähe und strategisches Wachstum hat Verve den AdTech-Veteranen David Simon zum President von Verve Marketplace und Chief Revenue Officer der Verve Group ernannt. Mit über 20 Jahren Branchenerfahrung und einer Erfolgsbilanz in Führungspositionen bei Fyber/Digital Turbine, Moloco und Mood Media bringt Dave eine starke kommerzielle Ausrichtung und ein umfangreiches globales Netzwerk in das Führungsteam ein. Von New York aus wird er die kommerzielle und strategische Entwicklung von Verve Marketplace leiten. Mit Daves Eintritt optimiert Verve seine Organisationsstruktur weiter, um seine Position als führender integrierter Full-Stack-AdTech-Anbieter in den USA und Europa zu nutzen. Durch die Nutzung seiner differenzierten Stärken in den Bereichen In-App-Werbung, KI-gestütztes Targeting und spezialisierte Branchenexpertise in Bereichen wie Retail Media, Pharma und Digital Enterprises konzentriert sich das Unternehmen nun verstärkt auf seine wichtigsten Wachstumstreiber.

Weitere Informationen zu Verve und seinen Tochtergesellschaften finden Sie unter https://investors.verve.com/.

Kontakt:

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Head of European Investor Relations

+49 174 90 911 90

ingo.middelmenne@verve.com

Sören Barz

VP Corp. Communications & Strategic Initiatives

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soeren.barz@verve.com



Über Verve

Die Verve Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Werbetechnologie, das Werbetreibende, die digitale Werbeflächen kaufen möchten, mit Publishern zusammenbringt, die ihre Inhalte monetarisieren. Angetrieben von seiner Mission „Let’s make media better“ bietet Verve verantwortungsbewusste, KI-gestützte Werbelösungen, die Werbetreibenden und Publishern hervorragende Ergebnisse liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf aufstrebende Medienkanäle wie mobile In-App-Werbung und andere. In Erwartung der wachsenden Nachfrage von Nutzern und Werbetreibenden nach mehr Datenschutz hat Verve eine hochmoderne, identitätsfreie Targeting-Technologie entwickelt, die effiziente Werbung in digitalen Medien ermöglicht, ohne auf Identifikatoren wie Cookies oder IDFA zurückzugreifen. Dank seiner starken Differenzierung und Umsetzung hat Verve in den letzten fünf Jahren eine Umsatz-CAGR von 32 Prozent und im Jahr 2025 einen ausgewiesenen Umsatz von 551 Millionen Euro bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 22 Prozent erzielt. Verve ist vor allem in Nordamerika und Europa tätig und als Societas Europaea in Schweden registriert (Registrierungsnummer 517100-0143). Die Aktien des Unternehmens – mit der ISIN SE0018538068 – sind am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: VRV) und am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm (Ticker: VER) notiert. Verve hat eine ausstehende Anleihe mit der ISIN: SE0023848429. Der zertifizierte Berater des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; Kontaktdaten: info@fnca.se.



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