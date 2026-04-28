Visa steigert Umsatz so kräftig wie seit 2022 nicht mehr - Aktie legt zu
dpa-AFX · Uhr
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat im zweiten Quartal dank weiter robuster Verbraucherausgaben mehr verdient und umgesetzt als von Experten erwartet. Der Gewinn sei unter dem Strich um 32 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 6,0 Milliarden Dollar gestiegen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mit. Der Nettoumsatz legte um 17 Prozent auf 11,2 Milliarden US-Dollar zu. Das war laut Unternehmen der größte Anstieg seit 2022.
Die Visa-Aktie gewann im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion vier Prozent./he/bek
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