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Vor den Zahlen: Vier Mag-Seven-Werte im Chartcheck

onvista · Uhr

Am 29. April berichten abends gleich vier der Magnificent-Seven-Unternehmen über ihr erstes Quartal. Wir haben im Vorfeld die Charts der Aktien analysiert – und wären vor allem bei zweien jetzt vorsichtig.

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Der Eingang der Nasdaq in New York.
Quelle: Adobe.com/JHVEPhoto

Morgen Abend nach Börsenschluss legen gleich vier Mega-Aktiengesellschaften ihre Quartalszahlen vor. Im Fokus steht erneut das Wachstum im Geschäft mit Künstlicher Intelligenz (KI). Investoren erwarten, dass insbesondere generative KI die Nachfrage nach Rechenleistung und Software weiter antreibt, während gleichzeitig steigende Investitionskosten die Margen belasten könnten.

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