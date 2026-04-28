Vor den Zahlen: Vier Mag-Seven-Werte im Chartcheck

Morgen Abend nach Börsenschluss legen gleich vier Mega-Aktiengesellschaften ihre Quartalszahlen vor. Im Fokus steht erneut das Wachstum im Geschäft mit Künstlicher Intelligenz (KI). Investoren erwarten, dass insbesondere generative KI die Nachfrage nach Rechenleistung und Software weiter antreibt, während gleichzeitig steigende Investitionskosten die Margen belasten könnten.

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