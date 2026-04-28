Vor den Zahlen: Vier Mag-Seven-Werte im Chartcheck
onvista · Uhr
Am 29. April berichten abends gleich vier der Magnificent-Seven-Unternehmen über ihr erstes Quartal. Wir haben im Vorfeld die Charts der Aktien analysiert – und wären vor allem bei zweien jetzt vorsichtig.
Quelle: Adobe.com/JHVEPhoto
Morgen Abend nach Börsenschluss legen gleich vier Mega-Aktiengesellschaften ihre Quartalszahlen vor. Im Fokus steht erneut das Wachstum im Geschäft mit Künstlicher Intelligenz (KI). Investoren erwarten, dass insbesondere generative KI die Nachfrage nach Rechenleistung und Software weiter antreibt, während gleichzeitig steigende Investitionskosten die Margen belasten könnten.
Weiterlesen mit onvista Plus
Dein Vorsprung an der Börse
Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Wissensvorsprung durch exklusive Analysen und Marktberichte
- Trading-Setups & Investmentideen von Experten
- Monatlich nur 14,90 € - jederzeit online kündbar
- Sicher per Kreditkarte, Lastschrift, Apple Pay oder Google Pay zahlen
- Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen
Jetzt 7 Tage gratis lesen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Kolumne von Stefan RißeAm Ende zählt für die Kursrally nur, ob die Gewinne stimmen25. Apr. · Acatis
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeAm Ende zählt für die Kursrally nur, ob die Gewinne stimmen25. Apr. · Acatis
Verlustverechnung bei AktienKritisches Urteil für Anleger: Warum du auf Steuererstattungen hoffen kannst23. Apr. · onvista