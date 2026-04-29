Börsianer fassen Zutrauen in den Erfolg von Adidas

München, 29. Apr (Reuters) - Der ⁠Sportartikelriese Adidas stemmt sich erfolgreich gegen die Rabattschlacht auf dem Schuhmarkt und den schwachen Dollar. Der Umsatz sei im ersten Quartal währungsbereinigt um 14 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Konzern am Mittwoch in Herzogenaurach mit. In Euro blieb aber nur ein Plus von sieben Prozent. "Wir sind auf einem guten Weg, aber in einem volatilen Markt", fasste Vorstandschef Björn Gulden zusammen. Das Betriebsergebnis verbesserte sich um 16 Prozent auf 705 ‌Millionen Euro und übertraf damit die Analystenprognosen, weil Adidas mehr Schuhe und Sportkleidung ohne Rabatte verkaufen kann als die Konkurrenz.

Der größere US-Erzrivale Nike versucht derzeit, mit Rabattaktionen die vollen Läger zu leeren. Das geht auf Kosten der Marge. Die Bruttomarge von Adidas bröckelte ⁠dagegen nur auf 51,1 (2025: ⁠52,1) Prozent ab. Hier hätten neben Währungseffekten auch die US-Zölle eine Rolle gespielt, sagte Finanzchef Harm Ohlmeyer.

Nach dem guten Jahresstart fassen auch die Anleger mehr Zutrauen in Adidas. Die Aktie sprang um bis zu 8,3 Prozent auf 149,25 Euro und war damit größter Kursgewinner im Dax, liegt damit aber immer noch ein Drittel unter dem Höchststand vor knapp einem Jahr. Dabei schlägt sich Adidas seit langem besser als Nike und andere große Sportartikelhersteller. "Die Investoren könnten jetzt etwas konstruktiver werden, auch wenn Skeptiker einen Teil des starken ersten Quartals auf einen vorübergehenden ‌WM-Effekt zurückführen werden", schrieben die Analysten von Jefferies.

"WOLLTEN RECHTZEITIG ZUR WM IN DEN ‌LÄDEN SEIN"

Adidas rüstet bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko 14 der 48 Nationalmannschaften aus und hofft auf den Verkauf vieler Fan-Trikots. Vorstandschef Gulden sagte, Adidas habe sich angesichts der wackligen Lieferketten dazu entschieden, die Ware noch früher anliefern zu lassen als sonst. "Wir wollten rechtzeitig zur WM in den ⁠Läden sein." Ohne diese Maßnahme wäre ein Umsatzzuwachs von 14 Prozent von Januar bis März nicht machbar gewesen, ergänzte Ohlmeyer. Der Umsatz in ‌der Bekleidungssparte schnellte um 31 Prozent nach oben, der mit Schuhen ⁠nur um vier Prozent.

Einen großen Prestigeerfolg hatte Adidas am Wochenende beim London-Marathon gefeiert. Dort kamen gleich zwei Läufer in ultraleichten Adidas-Schuhen in weniger als zwei Stunden ins Ziel. Die neue Weltbestzeit des Kenianers Sabastian Sawe steht nun bei 1:59:30 Stunden. "An diesem Projekt haben wir jahrelang gearbeitet", sagte Gulden. Das Modell werde inzwischen für 5000 Dollar gehandelt.

Den steigenden Ölpreis habe Adidas bisher ‌nicht zu spüren bekommen, das könne sich aber in den nächsten sechs ⁠bis zwölf Monaten ändern, sagte Gulden. Polyester, das Rohmaterial für ⁠viele Schuhe und Trikots, wird aus Erdöl hergestellt.

Momentan beschäftigt Adidas die Rabattschlacht mehr. "Das allgemeine Einzelhandelsumfeld ist momentan sehr volatil und in vielen Märkten stark von Rabatten geprägt, besonders im Lifestyle-Schuhsegment", sagte Vorstandschef Gulden. Die Strategie, nicht zu viele Produkte in den Handel zu geben, habe sich daher als richtig erwiesen. "Wir hoffen natürlich, dass sich das Umfeld stabilisiert und sich die Rabatte normalisieren, aber das liegt leider nicht in unserer Hand." Im ersten Quartal wuchs das Online-Geschäft mit 25 Prozent am stärksten. Dort hat Adidas die Preisgestaltung selbst in der Hand. Knapp zwei Drittel des Umsatzes entfallen aber auf den Verkauf über den Großhandel, wo der Umsatz nur um acht Prozent wuchs.

An den Prognosen für das laufende Jahr hält Adidas fest. Gulden erwartet, dass der Umsatz währungsbereinigt um bis zu neun Prozent steigt - ⁠das wären rund zwei Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Das Betriebsergebnis soll sich auf rund 2,3 (2025: 2,06) Milliarden Euro verbessern.

(Bericht von Alexander HübnerMitarbeit: Helen Reid und Linda Pasquiniredigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)