AKTIE IM FOKUS: Fraport auf Tief seit Dezember - Bernstein stuft Aktie ab
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fraport sind am Mittwoch nach einem negativen Analystenkommentar auf den tiefsten Stand seit mehr als vier Monaten abgerutscht.
Am Vormittag notierten die Papiere des Flughafenbetreibers 3,7 Prozent im Minus bei 68,40 Euro. Damit bauten sie ihre Verlustserie seit dem Zwischenhoch vor drei Wochen auf 16 Prozent aus.
Zuvor hatte das US-Analysehaus Bernstein Research die Fraport-Titel von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 84 auf 78 Euro reduziert./edh/zb
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