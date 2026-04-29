AKTIE IM FOKUS: Mercedes-Benz versuchen Stabilisierung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Mercedes-Benz haben am Mittwoch nach Quartalszahlen ihre jüngste Talfahrt erst einmal gestoppt. Ausgehend vom tiefsten Kursniveau seit Sommer 2025 gewannen sie am frühen Nachmittag 1,2 Prozent auf 49,63 Euro, stehen seit Jahresbeginn aber noch mit mehr als 17 Prozent im Minus.

Der Autobauer hielt trotz der deutlichen Schwäche in China den Gewinnrückgang im ersten Quartal überraschend gering. Umsatz und Ergebnis gingen im Zuge des gesunkenen Absatzes zurück, auch die Profitabilität litt weiter unter einem harten Wettbewerb mit sinkenden Verkaufspreisen, US-Zöllen und Wechselkursbelastungen.

2026 sei für den Hersteller ein schwieriges Jahr, in das die Stuttgarter aber gut gestartet seien, kommentierte Analyst Stephen Reitman von Bernstein Research. Trotz der Auswirkungen des Iran-Kriegs habe der Konzern den im Februar veröffentlichten Ausblick auf 2026 bestätigt, betonte er./ajx/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------