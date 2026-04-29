AKTIE IM FOKUS: UBS profitieren von starken Zahlen zum ersten Quartal

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Aktien der UBS haben am Mittwoch im frühen Handel fester tendiert. Zuletzt gewann der Wert nach Quartalszahlen und der Ankündigung weiterer Aktienrückkäufe 3,6 Prozent. Er setzte damit seine Erholungsbewegung seit dem Rückgang von Februar bis März fort.

Die UBS habe starke Ergebnisse vorgelegt, die von einer regen Kundenaktivität in verschiedenen Geschäftsbereichen profitiert habe, hieß es von der kanadischen RBC. Der etwas aktualisierte Zeitplan für Aktienrückkäufe deute außerdem darauf hin, dass die Rückkäufe höher ausfallen könnten als bisher erwartet.

Bei JPMorgan war von "sehr starken" Resultaten die Rede. Die Experten der US-Bank erwarten nun eine Anhebung der Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie im laufenden Jahr im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich./AWP/mf/zb

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