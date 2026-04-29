Aktien Asien: Zurückhaltendes Geschäft vor Zahlen der US-Technologiegiganten

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Börsen haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. In Japan fand wegen eines Feiertags kein Handel statt.

Marktteilnehmer sprachen von einem abwartenden Geschäft vor der Sitzung der US-Notenbank und Zahlen der US-Technologiegiganten. "Insbesondere von der Fed erhofft sich der Markt heute vom scheidenden Vorsitzenden Jerome Powell noch einige wichtige Kernaussagen zu der Konjunktur- und Preisentwicklung in den USA", so Andreas Lipkow, Marktanalyst beim Broker CMC Markets. "Zudem werden mit Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta vier große Technologieunternehmen Zahlen vorlegen, die bisher als Stütze für den US-Aktienmarkt fungiert haben."

Zurückhaltung war auch angesagt, weil die Entwicklung im Iran unverändert ist. "Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt und eine nachhaltige Deeskalation zeichnet sich nicht ab", betonte Lipkow. "Und die weiter hohen Ölpreise lassen negative Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung immer wahrscheinlicher werden."

Die chinesischen Börsen erholten sich etwas von den Verlusten am Vortag. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandsbörsen notierte ein Prozent im Plus. Für den Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es um 1,4 Prozent nach oben.

Zu leichten Verlusten kam es dagegen in Taiwan und Australien. Der S&P ASX 200 endete 0,08 Prozent tiefer mit 8.786,52 Punkten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die jüngsten Verbraucherpreise. Der Anstieg sei zwar leicht unter den Erwartungen geblieben, die Kernrate befinde sich aber weiterhin über der angestrebten jährlichen Spanne der australischen Notenbank./mf/stk