Aktien Europa Schluss: Verluste vor US-Zinsentscheid und US-Tech-Zahlen

dpa-AFX · Uhr
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PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkten sind am Mittwoch erneut tiefer aus dem Handel gegangen. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank und den Zahlen mehrerer großer US-Technologieriesen wie Alphabet , Amazon und Microsoft hielten sich Anleger zurück.

Zum Handelsschluss gab der EuroStoxx 50 um 0,34 Prozent auf 5.816,48 Punkte nach. Es war der achte Handelstag in Folge mit Verlusten für den Index. Außerhalb des Euroraums verlor der britischen FTSE 100 mit 1,16 Prozent auf 10.213,11 Zähler. Der schweizerische SMI büßte 0,88 Prozent auf 13.031,90 Punkte ein./bek/he

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