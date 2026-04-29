Alphabet mit überraschend hohem Gewinn - Aktie zieht an

Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat Mittwochabend Zahlen zum ersten Quartal 2026 vorgelegt. Der Umsatz lag dabei mit knapp 110 Milliarden Dollar deutlich über den Erwartungen. Beim Gewinn vermeldete Alphabet sogar 5,11 Dollar je Aktie, fast doppelt so viel wie erwartet.

Die Analysten an der Wall Street hatten nämlich Umsätze von rund 107 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 2,63 US-Dollar je Aktie prognostiziert. Im gleichen Quartal des Vorjahres hatte Alphabet 90,2 Milliarden Dollar erlöst, wovon je Anteil 2,81 Dollar Gewinn blieben.

Das wichtige Segment Google-Cloud, in welchem auch die KI-Angebote des Konzerns gebündelt sind, toppte beim Umsatz die Marke von 20 Milliarden US-Dollar. Erwartet worden waren hier nur etwas mehr als 18 Milliarden Dollar. Die guten Zahlen honorierten die Anleger im nachbörslichen Handel mit einem Plus von rund einem Prozent. Im regulären Handel noch hatte die Aktie bei über 355 US-Dollar ein Rekordhoch markiert. Das Plus belief sich letztlich jedoch nur auf 0,05 Prozent.

Im bisherigen Börsenjahr gehört Alphabet zu den stärkeren Werten unter den „Magnificent Seven“-Konzernen. Seit Jahresbeginn hat die Aktie in Dollar gerechnet 11,8 Prozent zugelegt, nur Amazon und Nvidia entwickelten sich damit besser.

Im vergangenen Jahr hinkte Alphabet dem Markt sowie den übrigen KI-Konzernen lange hinterher. Hauptgrund dafür war, dass Investoren größeres Potenzial bei den Chipherstellern oder KI-Anbietern wie Microsoft sahen.

Mittlerweile hat die Stimmung gedreht, Alphabet holte mit der hauseigenen KI Gemini deutlich auf und steigerte merklich den Umsatz in der Sparte Google Cloud, unter welche die KI-Angebote fallen. Außerdem will der Konzern kräftig in neue KI-Infrastruktur investieren. Für 2026 sind Kapitalausgaben von bis zu 185 Milliarden US-Dollar geplant.

Welche Kennzahlen bei KI-Konzernen für den weiteren Kursverlauf entscheidend sind, haben wir an dieser Stelle für dich aufgeschrieben: