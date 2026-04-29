Amazon mit starkem Cloud-Wachstum - Aktie fällt leicht

Der Handels- und Cloud-Riese Amazon am Mittwochabend Zahlen zum ersten Quartal 2026 vorgelegt und dabei die Analystenerwartungen klar übertroffen. So belief sich der Umsatz im ersten Jahresviertel auf 181,5 Milliarden Dollar, wovon je Aktie 2,78 Dollar Gewinn blieben. Die wichtige Cloud-Sparte AWS wuchs zum Vorjahr um 28 Prozent, und damit deutlich stärker als erwartet.

Die Analysten hatten mit Erlösen von 177,2 Milliarden Dollar gerechnet, und einem Gewinn von 1,64 Dollar je Aktie. Im Vorjahresquartal blieben von 155,7 Milliarden Dollar Umsatz 1,59 Dollar Gewinn je Anteil.

Im regulären Handel hatte die Aktie 1,29 Prozent hinzugewonnen und bei 265,91 Dollar noch ein neues Allzeithoch erreicht. Nachbörslich pendelte die Aktie zwischen leichten Gewinnen und moderaten Verlusten. Zuletzt ging es um 0,94 Prozent nach unten.

Amazon gehört zu den großen KI-Profiteuren, überzeugte davor aber schon mit einem starken Wachstum seiner Cloud-Sparte AWS. Seit Jahresbeginn hat die Aktie 12,5 Prozent (in Dollar) hinzugewonnen. Damit entwickelte sich nur Nvidia aus der Gruppe der „Magnificent Seven“ besser als Amazon.

Wie andere Konzerne auch ist Amazon diverse Kooperationen mit KI-Anbietern eingegangen und arbeitet auch selbst an entsprechenden Modellen. Im vorigen Quartalsbericht hatte der Konzern umfangreich über zahllose KI-Initiativen berichtet. Allerdings baut Amazon auch andere Geschäftszweige aus. So arbeitet das Unternehmen an einem eigenen Satellitennetzwerk, um Breitband-Internet aus dem All anzubieten.

Darum investiert Amazon in diesem Jahr kräftig. Mit einem geplanten Investitionsvolumen von 200 Milliarden US-Dollar hat Amazon mehr Ausgaben als die übrigen Tech-Riesen angekündigt. Ein Großteil dieser Gelder soll in den Ausbau von KI-Rechenkapazität fließen.

Welche Kennzahlen bei KI-Konzernen für den weiteren Kursverlauf entscheidend sind, haben wir an dieser Stelle für dich aufgeschrieben: