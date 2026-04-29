ANALYSE-FLASH: Barclays belässt T-Mobile US auf 'Overweight' - Ziel 245 Dollar
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 245 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die drei großen US-Telekomanbieter hätten im ersten Quartal alle ein gesundes Abonnentenwachstum vermeldet, schrieb Kannan Venkateshwar am Mittwoch. Er glaubt aber nicht daran, dass die Debatte um die Wettbewerbsintensität angesichts der unterschiedlichen Preis- und Umsatzentwicklungen in der Branche damit nachlässt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 04:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 04:19 / GMT
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