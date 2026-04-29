ANALYSE-FLASH: Barclays belässt T-Mobile US auf 'Overweight' - Ziel 245 Dollar

dpa-AFX · Uhr
Infrastruktur
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 245 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die drei großen US-Telekomanbieter hätten im ersten Quartal alle ein gesundes Abonnentenwachstum vermeldet, schrieb Kannan Venkateshwar am Mittwoch. Er glaubt aber nicht daran, dass die Debatte um die Wettbewerbsintensität angesichts der unterschiedlichen Preis- und Umsatzentwicklungen in der Branche damit nachlässt./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 04:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 04:19 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Telekom
T-Mobile US
Barclays
BARCLAYS ADR

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Nasdaq schwach erwartet wegen KI- und Zinssorgengestern, 12:36 Uhr · dpa-AFX
Nasdaq schwach erwartet wegen KI- und Zinssorgen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft
Vor den Zahlen: Vier Mag-Seven-Werte im Chartcheckgestern, 14:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Am Ende zählt für die Kursrally nur, ob die Gewinne stimmen25. Apr. · Acatis
Alle Premium-News