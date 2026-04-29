ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Mercedes-Benz auf 'Buy' - Ziel 66 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis im Autogeschäft habe die Erwartungen dank eines Sondereffekts übertroffen, schrieb Christian Frenes am Mittwoch nach den Zahlen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:57 / BST

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