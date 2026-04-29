ANALYSE-FLASH: RBC belässt UBS auf 'Outperform' - Ziel 37 Franken

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach Zahlen mit einem Kursziel von 37 Franken auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen lobte am Mittwoch in ihrer ersten Einschätzung deutlich übertroffene Erwartungen. Getrieben seien die Ergebnisse vor allem von höheren Erträgen. Sie sieht Luft nach oben, was die diesjährigen Aktienrückkäufe der Schweizer Großbank betrifft./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:05 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:05 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Euro/Schweizer Franken
UBS

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 28.04.2026
Dax verliert moderat - neue Glyphosat-Sorgen bei Bayergestern, 15:58 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 27.04.2026
Dax rutscht ab - Siemens verhindert größere Verluste27. Apr. · onvista
Dax rutscht ab - Siemens verhindert größere Verluste
Vorbörse 28.04.2026
Dax wird mit leichten Gewinnen erwartetgestern, 06:14 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft
Vor den Zahlen: Vier Mag-Seven-Werte im Chartcheckgestern, 14:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Am Ende zählt für die Kursrally nur, ob die Gewinne stimmen25. Apr. · Acatis
Alle Premium-News