ANALYSE-FLASH: RBC belässt UBS auf 'Outperform' - Ziel 37 Franken
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach Zahlen mit einem Kursziel von 37 Franken auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen lobte am Mittwoch in ihrer ersten Einschätzung deutlich übertroffene Erwartungen. Getrieben seien die Ergebnisse vor allem von höheren Erträgen. Sie sieht Luft nach oben, was die diesjährigen Aktienrückkäufe der Schweizer Großbank betrifft./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:05 / EDT
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