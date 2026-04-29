ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Coca-Cola auf 92 Dollar - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola von 90 auf 92 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Getränkekonzern habe einmal mehr die Erwartungen übertroffen, schrieb Peter Grom in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen schneide weiterhin besser ab als die meisten der Branche. Vor diesem Hintergrund liege jetzt auch die diesjährige Zielspanne für den Gewinn je Aktie höher./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP: Kleinere Flaschen zahlen sich für Coca-Cola aus - Dow-Jones-Spitzegestern, 14:00 Uhr · dpa-AFX
Aktien New York AusblickNasdaq schwach erwartet wegen KI- und Zinssorgengestern, 12:36 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Analyse von Musks WeltraumfirmaRekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO einheute, 12:30 Uhr · onvista
Tech-Investor Philipp Klöckner„Der SpaceX-Börsengang ist Musks Versuch, xAI zu retten“heute, 12:30 Uhr · onvista
Alphabet, Amazon, Meta und MicrosoftVor den Zahlen: Vier Mag-Seven-Werte im Chartcheckgestern, 14:00 Uhr · onvista