Rekordaufträge beflügeln Andritz - Aktie im Höhenflug

Wien, 29. ⁠Apr (Reuters) - Ein Rekord beim Auftragseingang hat die Aktien des österreichischen Anlagenbauers Andritz angetrieben. Die Papiere legten am Mittwoch an der Wiener Börse in der Spitze um sieben Prozent zu. Dank einer hohen Nachfrage nach erneuerbaren Energien und einer Belebung im Papiergeschäft stiegen die ‌Bestellungen im ersten Quartal um 54,3 Prozent auf knapp 3,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Der Umsatz erhöhte sich leicht um 1,7 Prozent auf 1,79 Milliarden ⁠Euro. Das ⁠Konzernergebnis stieg um knapp drei Prozent auf 91,8 Millionen Euro.

Maßgeblich für den Schub war vor allem das Geschäft mit der Wasserkraft: Die Aufträge in diesem Bereich verdreifachten sich nahezu. Dazu trugen Großaufträge für Pumpspeicherkraftwerke in Südostasien, Brasilien und Indien bei – darunter das Projekt Saidongar, das mit 3000 Megawatt das größte seiner Art in Indien ‌werden soll. Das Volumen zeige die anhaltend starke Nachfrage ‌im Bereich der erneuerbaren Energien, erklärte Konzernchef Joachim Schönbeck. Zudem sei der Auftragsrekord vor allem durch die gleichzeitige Verbuchung mehrerer Projekte zustande gekommen und dürfe nicht auf künftige Quartale hochgerechnet ⁠werden.

In der Metallsparte bekam Andritz die Investitionszurückhaltung der Automobilindustrie zu spüren, und auch im ‌Bereich Umwelt und Energie verzeichnete der Konzern ⁠eine Abschwächung. Dagegen wuchs das Geschäft mit der Papier- und Zellstoffindustrie leicht, unter anderem dank eines Auftrags für die größte Papiermaschine Afrikas in Algerien.

Für 2026 bekräftigte Andritz seine Prognose: Das Management rechnet mit einem Umsatz zwischen 8,0 ‌und 8,3 Milliarden Euro und einer operativen ⁠Marge (Ebita) zwischen 8,7 und 9,1 Prozent. ⁠Im ersten Quartal blieb die Marge stabil bei 8,2 Prozent. Analysten der Erste Group wiesen zudem auf den Rekord-Auftragsbestand von mehr als 12,4 Milliarden Euro hin. Da sich auch die Nachfrage in der Papier- und Zellstoffindustrie positiv entwickle, werde der Markt die Ziele für 2027 nun als realistischer einschätzen, hieß es in einer Kurzstudie. Bislang lägen die Markterwartungen unter den vom Unternehmen für 2027 angepeilten neun bis zehn Milliarden Euro Umsatz und einer Marge von mehr als neun Prozent. ⁠Daher seien positive Gewinnrevisionen möglich.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)