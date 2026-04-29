Arbeitsstunde kostet in Deutschland 29 Prozent mehr als in EU-Schnitt

Berlin, 29. ⁠Apr (Reuters) - Die Arbeitskosten liegen in Deutschland um knapp ein Drittel über dem EU-Schnitt. Unternehmen des produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungsbereichs zahlten 2025 durchschnittlich 45 Euro für eine geleistete Arbeitsstunde, wie das Statistische ‌Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Damit lagen die Kosten für deutsche Arbeitgeber gemessen am EU-Durchschnitt von 34,90 Euro um rund 29 Prozent ⁠höher. ⁠2020 lag die Differenz mit 30 Prozent etwas höher.

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Arbeitskosten in Deutschland um 3,6 Prozent. Im EU-weiten Durchschnitt waren es 4,1 Prozent.

Die höchsten Arbeitskosten verzeichneten im vergangenen Jahr Luxemburg (56,80 Euro), Dänemark (51,70 Euro) und die Niederlande (47,90 Euro). ‌2024 hatte allerdings noch Belgien, für das ‌noch keine Ergebnisse für 2025 vorliegen, anstelle der Niederlande auf Platz 3 gelegen. Die niedrigsten Arbeitskosten hatten Ungarn (15,20 Euro), Rumänien (13,60 Euro) und ⁠Bulgarien (12,00 Euro).

Die höchsten prozentualen Anstiege der Arbeitskosten wiesen Bulgarien (+13,1 Prozent), Kroatien (+11,6 ‌Prozent) und Polen (+10,5 Prozent) auf. ⁠Am kleinsten fiel das Plus in Frankreich (+2 Prozent), Dänemark (+3 Prozent) und Italien (+3,2 Prozent) aus. In Malta sanken die Arbeitskosten sogar um 0,5 Prozent.

Verglichen mit dem Jahr 2020 sind ‌die Arbeitskosten in Deutschland in ⁠allen Wirtschaftsbereichen um mindestens 14 ⁠Prozent gestiegen. Bei freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen sowie im Gastgewerbe erhöhten sie sich um mehr als 30 Prozent.

Die Arbeitskosten setzen sich aus Bruttoverdiensten und Lohnnebenkosten zusammen. Dazu gehören das Entgelt für geleistete Arbeitszeit, Sonderzahlungen, vermögenswirksame Leistungen, Vergütung für nicht gearbeitete Tage wie Urlaubstage sowie Sachleistungen. Die Lohnnebenkosten beinhalten etwa Sozialbeiträge der Arbeitgeber (einschließlich der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall), ⁠Kosten der beruflichen Aus- und Weiterbildung und Steuern zulasten des Arbeitgebers. Erhaltene Lohnsubventionen verringern die Arbeitskosten.

(Bericht von René Wagner, redigiert von Thomas ‌Seythal)