Attraktive Chance-Risiko-Konstellation? Onco-Innovations gibt erfolgreiches Scale-up bekannt



EQS-Media / 29.04.2026 / 12:18 CET/CEST



Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ),Onco oder das Unternehmen, gab unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 21. April 2026 das erfolgreiche Scale-up der Schlüsselzwischenprodukte A83 und B4 bekannt. Ein Stoff, der bei Verarbeitungsschritten eines Wirkstoffs entsteht und weitere molekulare Veränderungen oder Reinigungsschritte durchläuft, bevor er zum Wirkstoff wird (siehe International Council for Harmonisation, ICH-Leitlinie Q7, S. 40).

Dies stellt einen Fortschritt im “CMC”-Programm (Chemistry, Manufacturing and Controls) des Unternehmens dar, das dessen führenden nanopartikelbasierten PNKP-Inhibitor-Wirkstoffkandidaten “ONC010” (auch als PNKP-Inhibitor-Technologie bezeichnet) unterstützt. Diese Zwischenprodukte sind wesentliche Bestandteile bei der Synthese von “A83B4C63”, dem pharmazeutischen Wirkstoff (“API”), der in der unternehmenseigenen Nanopartikelformulierung von “ONC010” verwendet wird.

Das in Zusammenarbeit mit Dalton Pharma Services durchgeführte Scale-up-Programm hat beide Zwischenprodukte von der Synthese im Labormaßstab zur Produktion im mittleren Maßstab gebracht, wodurch die Robustheit, Reproduzierbarkeit und Skalierbarkeit des Verfahrens nachgewiesen wurden.

Das erfolgreiche Scale-up Produktion von “A83” und “B4” unterstützt das übergeordnete Ziel des Unternehmens, einen zuverlässigen und skalierbaren Produktionsprozess für “ONC010” zu etablieren und so eine ausreichende Materialversorgung für laufende präklinische Studien, die Formulierungsentwicklung und die Aktivitäten zur Vorbereitung eines Investigational New Drug-(IND)-Zulassungsantrags sicherzustellen. Das Programm fördert auch wichtige Prozessoptimierungen zur Unterstützung der zukünftigen GMP-Fertigung und Produktion für die klinische Studienphase.

Thomas O’Shaughnessy, CEO von Onco-Innovations, erläuterte:

“Dieser Meilenstein ist ein wichtiger Schritt nach vorn in Bezug auf die Risikoreduzierung unserer Fertigungsstrategie. Das erfolgreiche Scale-up dieser kritischen Zwischenprodukte stärkt die Grundlage unseres CMC-Programms und unterstützt den weiteren Fortschritt von ONC010 in Richtung zukünftiger klinischer Studien zur Erstanwendung am Menschen.”

Dalton Pharma Services, ein nordamerikanisches Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (“CDMO”) mit Fachkompetenz in komplexer synthetischer Chemie und pharmazeutischer Herstellung, hat eine zentrale Rolle bei der Förderung der Prozessentwicklung und der Scale-up-Aktivitäten im gesamten Programm des Unternehmens gespielt. Die erfolgreiche Durchführung des mittleren Scale-up bestätigt die Fähigkeiten von Dalton zur Unterstützung der Entwicklung komplexer Arzneimittelsubstanzen und stärkt die Stärke des integrierten Partnernetzwerks von Onco-Innovations.

Das Unternehmen setzt weiterhin seine “CMC”-Aktivitäten fort, einschließlich der integrierten Synthese von “A83B4C63”, der Entwicklung und Qualifizierung von Analysemethoden und des Scale-up seiner proprietären Polymerplattform. Diese Bemühungen werden parallel zu präklinischen Studien unter der Leitung von Nucro-Technics und der klinischen Entwicklungsplanung in Zusammenarbeit mit Avance Clinical durchgeführt.

Insgesamt dienen diese Aktivitäten dazu, ein umfassendes Programm zur Vorbereitung eines “IND-Antrags” zu unterstützen und “ONC010” für den Beginn in ersten Studien am Menschen vorzubereiten.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes kanadisches Unternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verhinderung und Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen voranzutreiben. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

An der klinischen Front bereitet sich das Unternehmen darauf vor, die erste “Phase-1-Studie” für einen Medikamentenkandidaten gegen Darmkrebs zu starten, die auf der proprietären “PNKP-Inhibitor-Technologie” basiert. Das Unternehmen arbeitet derzeit intensiv daran, die präklinischen Daten für die “PNKP-Inhibitor-Technologie” unter Verwendung validierter Krebsmodelle zu stärken. Das unmittelbare Ziel ist es, potenzielle pharmazeutische Partner zu gewinnen, um diese Wirkstoffe in klinische Studien zu überführen, ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Bereitstellung von Krebsbehandlungen der nächsten Generation.

Die sorgfältige Auswahl erstklassiger Vertragsforschungspartner, der Beginn rigoroser präklinischer “GLP-Tests” sowie die vorausschauende Vorbereitung auf wegweisende “klinische Phase-1-Studien” ebnen den Weg für entscheidende regulatorische Meilensteine im Jahr 2026 als integraler Bestandteil eines ambitionierten, global angelegten klinischen Entwicklungsplans.

Angesichts des positiven Newsflows und der strategisch vielversprechenden Pipeline könnte das Unternehmen auch bald im Visier größerer Player der Branche stehen - inklusive potenzieller Übernahmeangebote, die weiteres Kurspotenzial freisetzen dürften. Da der Markt aktuell ohnehin für einen enormen Sprung spricht, dürfte die Marktkapitalisierung schon bald steigen und findige Investoren dürften von dem weiterhin zu erwartenden positiven Newsflow profitieren.



Apropos positiver Newsflow:

Onco-Innovations hat mit “Onco-Innovations AU Pty. Ltd.” eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in Australien gegründet und zugleich eine Vereinbarung mit “Research & Development Incentives Partners” (“RDI Partners”) geschlossen. Ziel ist der Aufbau eines strukturierten operativen Rahmens zur Vorbereitung der geplanten Phase-I-Aktivitäten in Australien.

Wissenswertes: Eine sogenannte “Phase‑1‑Studie” stellt die erste Anwendung eines neuen Wirkstoffs am Menschen dar, in der Regel an einer kleinen Gruppe von 20 bis 100 gesunden Freiwilligen. Ihr primäres Ziel besteht darin, Sicherheit, Verträglichkeit, die optimale Dosierung sowie das pharmakokinetische Verhalten des Wirkstoffs im Körper zu ermitteln. Häufig werden solche Studien auch als “First-in-Human-Studie” oder “First-in-Human-Trial” bezeichnet. Der Begriff “pharmakokinetisch” bezieht sich auf die Art und Weise, wie ein Wirkstoff im Körper aufgenommen, verteilt, umgebaut und wieder ausgeschieden wird. Er beschreibt also die Dynamik des Medikaments im Körper über die Zeit.

Ein wesentlicher Aspekt ist die Positionierung für das australische “R&D Tax Incentive Programm”, das für qualifizierte Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen eine Steuervergünstigung von bis zu 43,5 % ermöglicht. Die Zusammenarbeit mit “RDI Partners” soll insbesondere die finanzielle Steuerung unterstützen, etwa durch die strukturierte Dokumentation, die Prüfung der Förderfähigkeit und die Sicherstellung der regulatorischen Anforderungen. Dadurch soll ein effizienter Kapitaleinsatz bei gleichzeitig hoher Compliance gewährleistet werden.

Australien gilt zudem als etablierter Standort für klinische Studien in frühen Entwicklungsphasen, unter anderem aufgrund vergleichsweise schneller Genehmigungswege und eines international anerkannten regulatorischen Umfelds.

Wichtige Meilensteine für “Phase-1-Studie”

Die Schritte knüpfen an die bisherigen operativen Fortschritte des Unternehmens an. Der Fokus liegt weiterhin auf der “PNKP-Inhibitor-Technologie” für Tumorerkrankungen. Parallel bereitet der Partner “Avance Clinical” die Dokumentation für einen möglichen zukünftigen “IND-Antrag” vor. Ein geplantes Treffen mit der US-amerikanischen “FDA” gilt dabei als wichtiger regulatorischer Meilenstein zur Abstimmung des Studiendesigns.

Frühphasen-Investment mit technologischem Alleinstellungsmerkmal und klarer Kapitalmarktstrategie

Onco-Innovations positioniert sich als attraktives Frühphasen-Investment mit einem klaren technologischen Fokus auf präzisionsonkologische Wirkstoffentwicklung. Mit seiner nanopartikelbasierten PNKP-Inhibitor-Plattform und dem Leitkandidaten “ONC010” verfügt das Unternehmen über ein potenzielles Alleinstellungsmerkmal in einem dynamisch wachsenden Marktsegment. Parallel dazu unterstreicht Onco-Innovations mit gezielten Finanzierungsmaßnahmen und einer aktiven Kapitalmarktstrategie den Anspruch, Wachstum und klinische Entwicklung konsequent voranzutreiben.

Die aktuellen Marktbewertungen deuten auf attraktive Einstiegsmöglichkeiten in den digitalen Gesundheitssektor hin. Anleger können bei Onco Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) auch weiterhin auf eine anhaltende Nachrichtenfrequenz mit kurstreibender Wirkung setzen. Besonders jetzt, da sich der Markt für digitale Gesundheitstechnologie noch in einer frühen Phase befindet.







-

Rechtliche Angaben zu der Veröffentlichung

Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und Bestandteil einer Werbekampagne des Emittenten Onco Innovations Ltd.und richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger. Die vorliegende Mitteilung darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die Objektivität des Erstellers beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt „Interessen / Interessenkonflikte“).

Die angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen erstmaligen Verbreitung.

Identität des Verbreiters und Erstellers: MCS Market Communication Service GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter der Nummer HRB 11340 und eingetragen in der Liste der institutsunabhängigen Ersteller und/oder Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführt wird und zuständige Aufsichtsbehörde ist (nachfolgend als „Verbreiter“ bezeichnet).

Interessen / Interessenskonflikte

Der Verbreiter erhält vom Emittenten für die Verbreitung der Marketingmitteilung eine fixe Vergütung. Der Verbreiter und/oder mit ihr verbundene Unternehmen wurden vom Emittenten bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der vorliegenden Marketingmitteilung beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch den Emittenten ist die Unabhängigkeit der Mitteilung nicht sichergestellt. Dies begründet laut Gesetz auf Seiten der Verbreiter bzw. des verantwortlichen Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von Verbreiter, deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien des Emittenten, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht, diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen.

Der Verbreiter handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen des besprochenen Emittenten halten können. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Weder Verbreiter noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Veräußerungs- / Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat der Emittent auch keinen Einfluss.

Der Verbreiter hat es zu unterlassen, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Verbreiter der Mitteilung besitzt/hält weder unmittelbar noch mittelbar (beispielsweise über verbundene Unternehmen, in abgestimmter Art und Weise) Aktienpositionen des besprochenen Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Verbreiters der Mitteilung weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt.

Weder der Verbreiter, noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen), noch Personen, die vor Weitergabe der Mitteilung Zugang hatten oder haben konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend, war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.

Emittent: Onco Innovations Ltd. Datum der erstmaligen Verbreitung: 11.12.2024

Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 10:00 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: Der Verbreiter stellt die Mitteilung allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Verbreiter veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden. Informationsquellen: Informationsquellen des Verbreiters und Erstellers sind Angaben und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u. a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich zugänglichen nach Ansicht des Erstellers entscheidungserheblichen Faktoren erstellt.

Hinweise betreffend der mit den Wertpapieren und mit deren Emittenten verbundenen Risiken

Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können, kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Natürlich gilt es zu beachten, dass der Emittent in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Der Emittent weist ggf. noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des Handels drohen.

Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals

Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die der Verbreiter auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen.

Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen.

Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vom Verbreiter enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen.

Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann der Verbreiter nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind.

Alle in dem vorliegenden Report zum Emittenten geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre der Mitteilung Wertpapiere kaufen oder verkaufen.

Der Service des Verbreiters darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der vom Verbreiter abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr.

Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. Der Leser versichert hiermit, dass er sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und der Verbreiter keine Haftung übernimmt.

Der Verbreiter behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche von ihm verbreitet werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Der Verbreiter schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen „so wie sie ist“ zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung.

Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Erstellers oder (weiterer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist damit ungewiss. Wie bei jedem sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene Profitrader.

Begriffsbestimmungen

Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:

Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung „Sell“ aussprechen.

Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.

Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Emittent/Herausgeber: MCS Market Communication Service GmbH

Schlagwort(e): Finanzen

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: MCS Market Communication Service GmbH Saarlandstraße 28 58511 Lüdenscheid Deutschland Internet: https://www.mcsmarket.de/ EQS News ID: 2317896