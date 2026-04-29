Auch Merz öffnet sich für Anhebung der Reichensteuer

Berlin, 29. ⁠Apr (Reuters) - Nach CSU-Chef Markus Söder öffnet sich auch Bundeskanzler Friedrich Merz für eine Erhöhung der sogenannten Reichensteuer. "Das wäre denkbar, wenn, wie in dem Vorschlag der Kollegen vorgesehen, der Steuertarif im oberen Bereich geglättet und etwa ‌der Soli abgeschafft wird", sagte der CDU-Vorsitzende in einem am Mittwoch veröffentlichten "Spiegel"-Interview. Er spielte auf ein Konzept von CDU-Finanzpolitikern an. "Irgendwann muss das ⁠ohnehin geschehen. ⁠Wir sollten es tun, bevor das Bundesverfassungsgericht uns dazu zwingt", fügte Merz hinzu.

Die sogenannte Reichensteuer greift in Deutschland für Ledige ab einem zu versteuernden Einkommen von mehr als 277.826 Euro pro Jahr. Für verheiratete Paare liegt die Grenze doppelt so hoch. Auf den Spitzensteuersatz von ‌42 Prozent wird dann noch ein Aufschlag ‌von drei Prozentpunkten erhoben.

Die schwarz-rote Koalition will am 1. Januar 2027 eine Einkommensteuerreform umsetzen. Dabei sollen vor allem die kleinen und mittleren Einkommen entlastet ⁠werden. Die SPD fordert, dass im Gegenzug die Spitzenverdiener stärker belastet werden, ‌auch wenn CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn am ⁠Dienstag nochmals betonte, dass eine völlige Gegenfinanzierung der Entlastungen illusorisch sei. Aber mehrere Unions-Politiker hatten in den vergangenen Tagen Offenheit dafür gezeigt, dass man den Spitzensteuersatz beziehungsweise die Reichensteuer erhöht, wenn ‌es nur ein ausreichendes Maß ⁠an Entlastung für die große Mehrheit ⁠der Steuerzahler und auch für Facharbeiter gebe.

Natürlich sei das verbunden mit der Hoffnung, dass dann von der anderen Seite auch mal auf den Tisch gelegt werde, wo man bereit sei, auf die anderen Koalitionspartner zuzugehen, sagte etwa der CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann am Dienstag zu der Debatte. "Das muss der Prozess sein, den wir jetzt in diesen Wochen in diesem Land und in dieser Regierung brauchen."

(Bericht von ⁠Andreas Rinke, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)