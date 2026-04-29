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Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge mit stark angestiegenem Nettovermögen im Geschäftsjahr 2025



29.04.2026 / 08:00 CET/CEST





Medieninformation

Basel, 29.4.2026. Die Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) hat ihr Nettovermögen per Ende 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 16.7% auf CHF 2’827 Mio. erhöht. Grund dafür waren die gute Performance sowie die erfreulichen Neugeldzuflüsse.

Im Jahr 2025 waren starke geostrategische Spannungen zu beobachten. Trotz der dadurch verursachten Unsicherheit haben sich die meisten Anlageklassen positiv entwickelt. So verzeichnete der Schweizer Aktienmarkt ein überdurchschnittlich gutes 2025: Der SPI legte um knapp 18% zu. Dies schloss aber vorübergehende Kursdellen nicht aus, wie etwa im Frühling im Zusammenhang mit den Nachrichten zur US-Zollpolitik. Das positive Zinsumfeld sowie die durch Artificial Intelligence (AI) ausgelösten Kursfantasien überwogen jedoch und prägten das positive Anlageklima im abgelaufenen Jahr.

Gemischte Strategien überzeugten

Die positive Tendenz an den Märkten spiegelt sich auch in den Ergebnissen unserer gemischten Anlagegefässe: Im Jahr 2025 erzielten alle Mixed Mandate eine positive Rendite. Der BVG-Mix 15 Plus erreichte 3.3%, der BVG-Mix 25 Plus 4.9% und der BVG-Mix 40 Plus 7.2%. Die dynamischen Strategien entwickelten sich ebenfalls erfreulich: Der BVG-Mix Dynamic Allocation 0–40 erzielte 4.7%, während der BVG-Mix Dynamic Allocation 0–80 mit 7.8% die höchste Jahresrendite innerhalb der gemischten Anlagegefässe verzeichnete. Auch über drei Jahre zeigen sich die Ergebnisse robust, mit annualisierten Renditen zwischen rund 5% bis 8%.

Unsere Mischgefässe zeigen auch im Konkurrenzvergleich eine überzeugende Performance (Quelle KGAST): Vier von fünf Mischgefässen liegen im Peergruppenvergleich über dem Durchschnitt, drei davon sogar im ersten Quartil. Über einen Zeitraum von drei Jahren positionieren sich alle Mischgefässe durchgehend im ersten Quartil.

Anlagegruppe Real Estate Switzerland für externe Investoren geöffnet

Wir sind immer bestrebt, die Angebotspalette für unsere Investorinnen und Investoren auszubauen, um ihnen attraktive Anlagelösungen zu bieten. Im April 2025 wurde die Anlagegruppe Real Estate Switzerland (RECH) ein erstes Mal für externe Investoren geöffnet. Nach einer überzeichneten Emission konnte für die RECH vier neue Wohnliegenschaften an guten Standorten in der Nordwestschweiz, im Espace Mittelland und in Zürich erworben werden. Im November kam eine weitere, vollständig vermietete Gewerbeliegenschaft dazu – mit einer attraktiven Bruttoanfangsrendite von über 5 %. Insgesamt wurde die RECH um rund CHF 94 Mio. in fünf neue Immobilien erweitert.

Neue Anlagegruppe im Bereich alternativer Anlagen

Auch im laufenden Jahr werden wir unser Angebot der BAP gezielt ausbauen. Für Anfang 2026 planen wir die Anlagegruppe Corporate Direct Lending (CDL) zu lancieren. Inhaltlich liegt der Fokus auf einer Cash-Flow besicherten Kreditvergabe an mittelständische Unternehmen in Europa. Das Angebot richtet sich an Schweizer Vorsorgeeinrichtungen, die angesichts der sehr tiefen Zinsen am Kapitalmarkt für Schweizer Franken nach Alternativen suchen. Diese neue Anlagegruppe zielt eine Nettorendite von rund 4% in Schweizer Franken an – nach Abzug der Währungsabsicherungskosten.

Disclaimer:

Das vorliegende Werbedokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zumKauf oder Verkauf von Ansprüchen von Anlagegruppen dar, noch ist es als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Performancezahlen sind Vergangenheitswerte und geben keinen Hinweis auf zukünftige Wertentwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Ansprüchen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Trotz sorgfältigem Vorgehen können Daten unvollständig oder unkorrekt dargestellt sein. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Angaben sowie allfälligen Empfehlungen und Meinungen zur Marktentwicklung wird keine Haftung übernommen.

Der Stiftung können sich Vorsorgeeinrichtungen sowie steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen anschliessen; des Weiteren können sich Personen, die kollektive Anlagen der vorerwähnten Einrichtungen verwalten und von der Eidg. Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt werden und bei der Stiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen, anschliessen. Ansprüche an Anlagegruppen der Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge dürfen ausserhalb der Schweiz weder angeboten noch verkauft werden. Statuten und Reglement, Anlagerichtlinien, Gebührenreglement sowie der Geschäftsbericht und falls vorhanden Prospekt der Anlagegruppe sind auf der Webseite unter www.baloise.ch/baloise-anlagestiftung abrufbar oder können kostenlos bei der Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel angefordert werden.

Weitere Informationen

Den Geschäftsbericht sowie weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge

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Institutional Business Development

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Kontakte Medienstelle / Investor Relations

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Über das Asset Management von Baloise

Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.1995 wurde die Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern.

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