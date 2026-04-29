Bilanzen stützen Dax - Fed und US-Techriesen im Fokus

Frankfurt, 29. ⁠Apr (Reuters) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich inmitten einer Flut von Firmenbilanzen und vor der US-Zinsentscheidung nur vorsichtig vorangewagt. Der Dax notierte am Mittwochmorgen 0,2 Prozent höher bei 24.053 Punkten. Die angespannte Lage ‌im Nahen Osten drückte zudem auf die Stimmung. "Eine nachhaltige Deeskalation zeichnet sich nicht ab und die weiter hohen Ölpreise lassen negative ⁠Auswirkungen auf ⁠die konjunkturelle Entwicklung immer wahrscheinlicher werden", sagte Andreas Lipkow, Marktanalyst bei CMC Markets. Die teure Energie dürfte auch die deutsche Inflation im April noch höher getrieben haben. Waren und Dienstleistungen haben sich Analystenschätzungen zufolge um 3,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat verteuert. Im ‌März war die Teuerungsrate auf 2,7 Prozent ‌gestiegen. Angesichts der noch nicht absehbaren Folgen des Ölpreisschocks wird die US-Notenbank Federal Reserve am Abend voraussichtlich eine weitere Zinspause einlegen.

Bei den Dax-Gewinnern stachen ⁠Adidas mit einem Aufschlag in Höhe von mehr als sieben Prozent ‌heraus: Der Sportartikelhersteller meldete einen Anstieg ⁠beim Betriebsergebnis im Quartal um 16 Prozent. Bei Mercedes-Benz ging es nach besser als erwartet ausgefallenen Zahlen um 1,8 Prozent aufwärts. Aktien der Deutschen Bank verloren hingegen mehr als ‌zwei Prozent.

Für Gesprächsstoff sorgte auch ⁠eine Mega-Fusion in der Aufzugbranche: Die ⁠finnische Kone will den deutschen Rivalen TK Elevator für 29,4 Milliarden Euro übernehmen. Die Aktien von Thyssenkrupp zogen um 12,7 Prozent an. Der Konzern hatte die Aufzugsparte 2020 an Finanzinvestoren verkauft und hält indirekt noch gut 16 Prozent an der Firma. Die Anleger richteten ihren Blick zudem auf die Quartalszahlen der US-Technologieriesen Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta Platforms, die am Abend erwartet ⁠werden.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)