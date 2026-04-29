BMW stellt 300 Millionen Dollar für KI-Startups bereit

Berlin, 29. ⁠Apr (Reuters) - BMW stellt weitere 300 Millionen Dollar für Investitionen in KI-Startups bereit. Mit dem Geld für den dritten Fonds investiere BMW iVentures in junge Unternehmen in Nordamerika ‌und Europa, teilte die Investmenttochter am Mittwoch selbst mit. Der Fokus liege auf Künstlicher Intelligenz (KI) in allen ⁠Bereichen, sowohl ⁠im Entwicklungs- und Produktionsprozess als auch im Produkt, sagte Kasper Sage, einer der Geschäftsführer bei BMW iVentures. Konkrete Firmen habe das Unternehmen derzeit noch nicht im Blick. Der jetzt aufgelegte dritte Fonds schließe sich ‌an den zweiten Fonds von 2021 ‌an, so dass die Investitionen nahtlos fortgeführt werden könnten.

Neben KI bleibt nach Unternehmensangaben auch die Kreislaufwirtschaft ein wichtiges Investitionsfeld. "Zirkularität ⁠bedeutet nicht nur Emissionsreduktion, sondern auch Versorgungssicherheit und eine ‌geringere Abhängigkeit von angespannten ⁠Lieferketten", sagte Co-Geschäftsführer Marcus Behrendt.

BMW hat iVentures 2011 gegründet. Seither erhielten mehr als 90 Unternehmen Geld aus den Fonds, darunter der Chip-Spezialist GaN Systems, ‌der inzwischen zu Infineon ⁠gehört, oder der Elektroauto-Ladeanbieter ChargePoint. ⁠Insgesamt liege das verwaltete Gesamtvermögen bei 1,1 Milliarden Dollar. Bislang sei der größte Teil des Geldes in den USA investiert worden, sagte Sage. Das liege zum einen daran, dass iVentures seinen Hauptsitz im Silicon Valley habe, zum anderen aber auch an dem größeren Startup-Markt dort.

(Bericht von Christina AmannRedigiert von Scot ⁠W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)