Nach einer Flut deutscher Unternehmenszahlen und vor wichtigen Quartalsbilanzen aus den USA sowie der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch kaum reagiert. Gebremst wird die Kauflaune der Anleger jedoch von den anhaltend hohen Ölpreisen angesichts der weiterhin stockenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA.

Der Dax lag nach der ersten Handelsstunde mit 0,06 Prozent marginal im Minus bei 24.001 Punkten. Die Fed wird in einem durch den Iran-Krieg verunsicherten Umfeld ihre Leitzinsen an diesem Mittwoch wohl zum dritten Mal in Folge nicht verändern. Die Unsicherheit mit Blick auf die weitere Geldpolitik ist groß. Entscheidend bleibt der Krieg zwischen den USA und dem Iran. Eine Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht und könnte auch in den USA die Inflation weiter anheizen sowie das Wirtschaftswachstum dämpfen.

Thyssenkrupp springen hoch - Ex-Aufzugsparte geht an Kone

Anteile des Industrie- und Stahlkonzerns Thyssenkrupp haben am Mittwoch vom Weiterverkauf der Ex-Aufzugsparte, an der das Unternehmen noch beteiligt ist, profitiert.

Im frühen Handel sprangen Thyssenkrupp um bis zu 15 Prozent auf etwas mehr als 10 Euro und damit auf den höchsten Stand seit Anfang März. Zuletzt lagen sie mit rund zwölf Prozent auf 9,83 Euro an der MDax-Spitze. Die Finanzinvestoren Advent und Cinven wollen TK Elevator für 29,4 Milliarden Euro einschließlich Schulden an den finnischen Aufzughersteller Kone verkaufen. Die Anteile des finnischen Unternehmens legten in Helsinki rund zweieinhalb Prozent zu.

Mercedes hält Gewinnrückgang gering

Der Autobauer Mercedes-Benz hielt trotz der Schwäche in China den Gewinnrückgang im ersten Quartal überraschend gering. Der Umsatz fiel angesichts eines rückläufigen Absatzes um knapp 5 Prozent. Das Unternehmen bestätigte die Jahresziele. Händler lobten in ersten Reaktionen vor allem Gewinn und Cashflow im ersten Jahresviertel. Für die Aktien der Stuttgarter ging es um 2,9 Prozent aufwärts.

Deutsche Bank-Zahlen enttäuschen

Dagegen kamen die Zahlen der Deutschen Bank trotz eines Gewinnsprungs nicht gut an. Auf die Aktionäre entfielen im ersten Quartal unter dem Strich 1,9 Milliarden Euro und damit knapp acht Prozent mehr als ein Jahr zuvor und mehr als von Analysten erwartet. Die Papiere des Geldhauses fielen jedoch um 3,3 Prozent.

Adidas größter Gewinner im Dax

Der Sportartikelhersteller Adidas schnitt im ersten Quartal besser ab als erwartet und bestätigte seinen Jahresausblick. So stieg der Umsatz um gut 7 Prozent. Das Betriebsergebnis legte trotz Gegenwind durch Währungseffekte und Zöllen um 15,5 Prozent zu. Die Adidas-Titel reagierten mit einem Kursplus von 7,0 Prozent und waren damit klarer Spitzenreiter im Dax.

Symrise auf Kurs

Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise sieht sich nach Umsatzeinbußen zum Jahresstart auf Kurs zu seinen Zielen für 2026. Organisch sanken die Erlöse im ersten Quartal aber weniger als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Die Aktien stiegen um 4,0 Prozent. (mit Material von dpa-AFX)