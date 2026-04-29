Britischer Luxus-Autobauer Aston Martin erhält weitere Geldspritze

Bangalore, ⁠29. Apr (Reuters) - Der britische Luxus-Autobauer Aston Martin hat eine weitere millionenschwere Geldspritze eines Konsortiums um seinen Hauptaktionär Lawrence ‌Stroll erhalten. Dabei geht es um eine Summe von 50 Millionen Pfund, die ⁠einige ⁠Mitglieder des Yew Tree-Konsortiums bereitstellten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Aston Martin leidet unter den US-Zöllen auf Importfahrzeuge und der Marktschwäche ‌in China. Als Reaktion hat ‌das Unternehmen seine Investitionspläne zusammengestrichen und sich von einem Fünftel seiner Belegschaft ⁠getrennt.

Der Verlust sank auf 56,9 Millionen ‌Pfund von 64,5 ⁠Millionen Pfund im Vorjahr. Erste Erfolge des Sparprogramms seien sichtbar, schrieb Harry Martin, Analyst bei der Investmentbank ‌Bernstein. So ⁠sei das Betriebsergebnis besser ⁠ausgefallen als erwartet, nicht zuletzt deswegen, weil mehr als 100 Exemplare des Supersportwagens Valhalla ausgeliefert worden seien.

(Bericht von Prerna Bedi, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)