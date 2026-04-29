Märkte heute
Coca-Cola stark, Robinhood schwach, Seagate mit KI-Schub
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um folgende Werte: Airbus, Adidas, BYD, Spotify, Coca-Cola, T-Mobile US, NXP Semiconductor, Bloom Energy, Visa, Seagate Technology, Robinhood.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Coca-Cola mit starkem Quartal
Der Getränkeriese Coca-Cola liefert bei Umsatz, Gewinn und Wachstum überzeugend ab. Bleibt die Aktie jetzt im defensiven Favoritenkreis?
Robinhood mit Dämpfer
Schwächere Zahlen und höhere Kosten bei Robinhood sorgen für Diskussionen. Ist das nur eine Pause – oder verliert die Story an Dynamik?
Seagate überrascht deutlich
Starke Margen, klarer Ausblick und Rückenwind durch KI-Anwendungen. Beginnt hier eine neue Wachstumsphase für Seagate?
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