DAX® - Auf der Suche nach neuen Impulsen

In den letzten Handelstagen kämpft der DAX® mit einer eher schwächeren Tendenz. Dabei stand zuletzt immer wieder die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.112 Punkten) im Mittelpunkt. Das Aktienbarometer verteidigt zwar noch gerade so die runde Marke von 24.000 Punkten, doch die angeführte langfristige Glättung wackelt beträchtlich. Übergeordnet bleibt das Thema „Innenstab“ bestimmend. Sowohl auf Wochen- als auch auf Monatsbasis verharrten die deutschen Standardwerte zuletzt innerhalb der Schwankungsbreiten der jeweiligen Vorperiode. Unter dem Strich sucht das Aktienbarometer derzeit also nach Orientierung. Neben der angeführten Glättung bildet das Aufwärtsgap vom 14. April (23.897 zu 23.757 Punkte) eine wichtige Unterstützung. In diesem Dunstkreis verläuft mit der 50-Tage-Linie (akt. bei 23.894 Punkten) ein weiterer gleitender Durchschnitt. Auch heute dürfte sich der DAX® mit der eingangs erwähnten langfristigen Glättung auseinandersetzen. Angesichts einer Vielzahl von Unternehmenszahlen und der anstehenden Fed-Zinsentscheidung dürfte dieses "Innehalten" nicht gänzlich überraschen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.