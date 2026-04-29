Dax startet leicht höher vor Fed-Entscheid

Vor wichtigen Quartalsbilanzen aus den USA und der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend sind am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt wohl zunächst keine großen Sprünge zu erwarten. Der Broker IG taxierte den Dax eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 24.097 Punkte.

Die 24.000-Punkte-Marke, die der deutsche Leitindex am Vortag zeitweise erneut unterschritten hatte, bleibt damit im Blick. Auch die weiterhin hohen Ölpreise mangels Fortschritten im Iran-Krieg sorgen für Zurückhaltung. Die Fed wird in einem durch den Iran-Krieg verunsicherten Umfeld ihre Leitzinsen an diesem Mittwoch wohl zum dritten Mal in Folge nicht verändern. Die Unsicherheit mit Blick auf die weitere Geldpolitik ist groß. Entscheidend bleibt der Krieg zwischen den USA und dem Iran. Eine Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht und eine anhaltende Schließung dürfte auch in den USA die Inflation weiter anheizen und das Wirtschaftswachstum dämpfen. In den Vereinigten Staaten dürften die Auswirkungen aber geringer sein als in anderen Teilen der Welt.

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USA: Techwerte schwach

Fallende Kurse von Aktien aus dem Umfeld der Künstlichen Intelligenz (KI) haben am Dienstag die technologielastige Börse Nasdaq belastet. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 1,01 Prozent auf 27.029,01 Punkte nach unten. Ein Grund für die Verluste war ein kritischer Zeitungsbericht über das KI-Forschungsunternehmen OpenAI.

Besser hielt sich der Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Minus von 0,05 Prozent auf 49.141,93 Zähler. Der S&P 500 gab um 0,49 Prozent auf 7.138,80 Punkte nach. In dem marktbreiten Index sind die kursschwachen KI-Aktien schwer gewichtet.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.141 - 0,05 Prozent S&P 500 7.138 - 0,49 Prozent Nasdaq 24.663 - 0,90 Prozent

Asien: Kein klarer Trend

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch unterschiedlich entwickelt. Während es in Tokio mit dem japanischen Leitindex Nikkei 225 eine Stunde vor Handelsende knapp ein Prozent nach unten ging, zogen die Indizes in China und der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong an. So legte der Hang Seng in Hongkong im späten Handel etwas mehr als ein Prozent zu.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 59.917 - 0,97 Prozent Hang Seng 25.679 + 1,03 Prozent CSI 300 4.802 +0,25 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,06 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,07 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,35 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 111,22 USD - 0,17 Dollar WTI 99,52 USD - 0,66 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 57 (50) EUR - 'BUY'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR STRATEC AUF 37 (34) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BERTRANDT AUF 15 (21) EUR - 'HOLD'

BERENBERG STARTET VINCORION MIT 'BUY' - ZIEL 26 EUR

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR JENOPTIK AUF 38 (24) EUR - 'BUY'

JPMORGAN STARTET VINCORION MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 23,50 EUR

RBC SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 200 (225) EUR - 'OUTPERFORM'

(mit Material von dpa-AFX)