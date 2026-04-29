Dax wenig verändert erwartet - Bilanzen und Fed im Blick

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Frankfurt, 29. ⁠Apr (Reuters) - Inmitten einer Flut von Firmenbilanzen und vor der US-Zinsentscheidung dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst abwarten. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am ‌Mittwoch wenig verändert starten. Die stockenden Friedensbemühungen im Iran-Krieg und anziehende Ölpreise haben die Aktienmärkte weiter im ⁠Griff: Der ⁠Dax hatte am Dienstag 0,3 Prozent niedriger bei 24.018 Zählern geschlossen.

Angesichts der noch nicht absehbaren Folgen des Ölpreisschocks wird die US-Notenbank Federal Reserve voraussichtlich eine weitere Zinspause einlegen. Bei der nach Börsenschluss in Europa erwarteten ‌Entscheidung rechnen Experten damit, dass der ‌Zins in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent bleiben dürfte. Im Blick haben die Anleger auch die Inflationsdaten ⁠aus Deutschland: Teure Energie als Folge des Iran-Kriegs dürfte ‌die Rate im April noch ⁠höher getrieben haben. Waren und Dienstleistungen haben sich Analystenschätzungen zufolge um 3,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat verteuert. Im März war die Teuerungsrate auf 2,7 ‌Prozent gestiegen.

Zudem standen hierzulande ⁠zahlreiche Geschäftszahlen von Unternehmen auf ⁠der Agenda, darunter Mercedes-Benz und Deutsche Bank. Die Anleger richteten ihren Blick zudem auf die Quartalszahlen der US-Technologieriesen Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta Platforms, die im Tagesverlauf erwartet werden.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 24.018,26

EuroStoxx50 5.836,10

EuroStoxx50-Future 5.796,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 49.141,93 -0,0%

Nasdaq

S&P 500 7.138,80 -0,5%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei Kein Handel

Shanghai 4.094,80 +0,4%

Hang Seng 26.010,62 +1,3%

(Bericht von Anika Ross, redigiert von ⁠Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 28.04.2026
Dax verliert moderat - neue Glyphosat-Sorgen bei Bayergestern, 15:58 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 27.04.2026
Dax rutscht ab - Siemens verhindert größere Verluste27. Apr. · onvista
Dax rutscht ab - Siemens verhindert größere Verluste
Börse am Morgen 28.04.2026
Dax startet schwächer – Bayer grenzt Verluste eingestern, 08:05 Uhr · onvista
Dax Logo
Vorbörse 28.04.2026
Dax wird mit leichten Gewinnen erwartetgestern, 06:14 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft
Vor den Zahlen: Vier Mag-Seven-Werte im Chartcheckgestern, 14:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Am Ende zählt für die Kursrally nur, ob die Gewinne stimmen25. Apr. · Acatis
Alle Premium-News