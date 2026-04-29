Dax wenig verändert erwartet - Bilanzen und Fed im Blick

Frankfurt, 29. ⁠Apr (Reuters) - Inmitten einer Flut von Firmenbilanzen und vor der US-Zinsentscheidung dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst abwarten. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am ‌Mittwoch wenig verändert starten. Die stockenden Friedensbemühungen im Iran-Krieg und anziehende Ölpreise haben die Aktienmärkte weiter im ⁠Griff: Der ⁠Dax hatte am Dienstag 0,3 Prozent niedriger bei 24.018 Zählern geschlossen.

Angesichts der noch nicht absehbaren Folgen des Ölpreisschocks wird die US-Notenbank Federal Reserve voraussichtlich eine weitere Zinspause einlegen. Bei der nach Börsenschluss in Europa erwarteten ‌Entscheidung rechnen Experten damit, dass der ‌Zins in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent bleiben dürfte. Im Blick haben die Anleger auch die Inflationsdaten ⁠aus Deutschland: Teure Energie als Folge des Iran-Kriegs dürfte ‌die Rate im April noch ⁠höher getrieben haben. Waren und Dienstleistungen haben sich Analystenschätzungen zufolge um 3,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat verteuert. Im März war die Teuerungsrate auf 2,7 ‌Prozent gestiegen.

Zudem standen hierzulande ⁠zahlreiche Geschäftszahlen von Unternehmen auf ⁠der Agenda, darunter Mercedes-Benz und Deutsche Bank. Die Anleger richteten ihren Blick zudem auf die Quartalszahlen der US-Technologieriesen Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta Platforms, die im Tagesverlauf erwartet werden.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 24.018,26

EuroStoxx50 5.836,10

EuroStoxx50-Future 5.796,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 49.141,93 -0,0%

Nasdaq

S&P 500 7.138,80 -0,5%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei Kein Handel

Shanghai 4.094,80 +0,4%

Hang Seng 26.010,62 +1,3%

(Bericht von Anika Ross, redigiert von ⁠Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)