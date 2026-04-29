Dax Chartanalyse 29.04.2026

Dem Dax drohen Abgaben Richtung 23.400 Punkte

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.80024.200
Dax-Unterstützung22.80023.900

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte die wichtige Unterstützung um 24.000 Punkte gestern zwar verteidigen, es gelang aber kein entscheidender Ausbruch auf der Oberseite. Nach einer zunächst positiven Eröffnung gerät der deutsche Leitindex am Mittwoch erneut unter Verkaufsdruck und rutscht unter die viel beachtete 24.000er-Marke ab.

Dax-Ausblick: 

Der Index droht nun entscheidend unter die 24.000er-Marke abzurutschen. Damit würde ein prozyklisches Verkaufssignal generiert werden. In dem Falle hätte der Index aus charttechnischer Sicht Luft auf der Unterseite Richtung 23.400 Punkte.

Am Abend steht dann der Zinsentscheid der US-Notenbank ins Haus. Somit ist im nachbörslichen Handel erneut mit größerer Volatilität zu rechnen.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU9YQU) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 29.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.582,13 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY9B0H) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 29.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.364,86 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 27.04.2026
Deutscher Leitindex hat gute Chancen für größere Erholung27. Apr. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 28.04.2026
Unterstützung um 24.000 Punkte hat gehalten - Steilvorlage für die Käufer?gestern, 09:19 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 24.04.2026
Dax verbleibt in Handelsspanne - Ausbruch abwarten24. Apr. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 23.04.2026
Unterstützung um 24.000 Punkte im Fokus23. Apr. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft
Vor den Zahlen: Vier Mag-Seven-Werte im Chartcheckgestern, 14:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Am Ende zählt für die Kursrally nur, ob die Gewinne stimmen25. Apr. · Acatis
Alle Premium-News