Dem Dax drohen Abgaben Richtung 23.400 Punkte

Dax-Widerstand 24.800 24.200 Dax-Unterstützung 22.800 23.900

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte die wichtige Unterstützung um 24.000 Punkte gestern zwar verteidigen, es gelang aber kein entscheidender Ausbruch auf der Oberseite. Nach einer zunächst positiven Eröffnung gerät der deutsche Leitindex am Mittwoch erneut unter Verkaufsdruck und rutscht unter die viel beachtete 24.000er-Marke ab.

Dax-Ausblick:

Der Index droht nun entscheidend unter die 24.000er-Marke abzurutschen. Damit würde ein prozyklisches Verkaufssignal generiert werden. In dem Falle hätte der Index aus charttechnischer Sicht Luft auf der Unterseite Richtung 23.400 Punkte.

Am Abend steht dann der Zinsentscheid der US-Notenbank ins Haus. Somit ist im nachbörslichen Handel erneut mit größerer Volatilität zu rechnen.