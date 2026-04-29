Dax Chartanalyse 29.04.2026
Dem Dax drohen Abgaben Richtung 23.400 Punkte
onvista · Uhr
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
|Dax-Widerstand
|24.800
|24.200
|Dax-Unterstützung
|22.800
|23.900
Dax-Rückblick:
Der Dax konnte die wichtige Unterstützung um 24.000 Punkte gestern zwar verteidigen, es gelang aber kein entscheidender Ausbruch auf der Oberseite. Nach einer zunächst positiven Eröffnung gerät der deutsche Leitindex am Mittwoch erneut unter Verkaufsdruck und rutscht unter die viel beachtete 24.000er-Marke ab.
Dax-Ausblick:
Der Index droht nun entscheidend unter die 24.000er-Marke abzurutschen. Damit würde ein prozyklisches Verkaufssignal generiert werden. In dem Falle hätte der Index aus charttechnischer Sicht Luft auf der Unterseite Richtung 23.400 Punkte.
Am Abend steht dann der Zinsentscheid der US-Notenbank ins Haus. Somit ist im nachbörslichen Handel erneut mit größerer Volatilität zu rechnen.
Quelle: Tradingview
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Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU9YQU) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 29.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.582,13 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY9B0H) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 29.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.364,86 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
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