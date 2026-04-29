Mit SpaceX steht ein Börsengang an, den wir wohl so schnell nicht mehr erleben werden. Wollen Sie als Anleger dabei sein?

SpaceX wird ein Rekord-IPO, aber mit Anthropic und OpenAI haben wir noch zwei Börsengänge, die bei Bewertung und beim eingenommenen Kapital zumindest in ähnliche Regionen kommen. Aber zu der kolportierten Bewertung von SpaceX von 1,75 bis zwei Billionen US-Dollar würde ich nicht mehr investieren.