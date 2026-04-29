„Der SpaceX-Börsengang ist Musks Versuch, xAI zu retten“
onvista · Uhr
Im Juni soll Elon Musks Weltraumkonzern SpaceX an die Börse kommen. Tech-Investor Philipp Klöckner hält schon Anteile. Er vermutet ein ungewöhliches Motiv hinter dem IPO – und würde nicht mehr kaufen.
Quelle: Adobe.com/Sundry Photography
Mit SpaceX steht ein Börsengang an, den wir wohl so schnell nicht mehr erleben werden. Wollen Sie als Anleger dabei sein?
SpaceX wird ein Rekord-IPO, aber mit Anthropic und OpenAI haben wir noch zwei Börsengänge, die bei Bewertung und beim eingenommenen Kapital zumindest in ähnliche Regionen kommen. Aber zu der kolportierten Bewertung von SpaceX von 1,75 bis zwei Billionen US-Dollar würde ich nicht mehr investieren.
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