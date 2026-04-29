Tech-Investor Philipp Klöckner

„Der SpaceX-Börsengang ist Musks Versuch, xAI zu retten“

onvista · Uhr
KI

Im Juni soll Elon Musks Weltraumkonzern SpaceX an die Börse kommen. Tech-Investor Philipp Klöckner hält schon Anteile. Er vermutet ein ungewöhliches Motiv hinter dem IPO – und würde nicht mehr kaufen.

Artikel teilen:
Das Logo der Falcon-Rakete von SpaceX ist zu sehen.
Quelle: Adobe.com/Sundry Photography

Mit SpaceX steht ein Börsengang an, den wir wohl so schnell nicht mehr erleben werden. Wollen Sie als Anleger dabei sein?

SpaceX wird ein Rekord-IPO, aber mit Anthropic und OpenAI haben wir noch zwei Börsengänge, die bei Bewertung und beim eingenommenen Kapital zumindest in ähnliche Regionen kommen. Aber zu der kolportierten Bewertung von SpaceX von 1,75 bis zwei Billionen US-Dollar würde ich nicht mehr investieren.

Weiterlesen mit onvista Plus

Dein Vorsprung an der Börse

Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Wissensvorsprung durch exklusive Analysen und Marktberichte
  • Trading-Setups & Investmentideen von Experten
  • Monatlich nur 14,90 € - jederzeit online kündbar
  • Sicher per Kreditkarte, Lastschrift, Apple Pay oder Google Pay zahlen
  • Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen
Jetzt 7 Tage gratis lesen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
U
US Tech 100
S
S&P 500
Amazon
Tesla
N
NASDAQ 100
M
MSCI World
GlobalStar
Rocket Internet
Virgin Galactic Holdings

Das könnte dich auch interessieren

Analyse von Musks Weltraumfirma
Rekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO einheute, 12:30 Uhr · onvista
Eine Rakete beim Abflug.
Aktien New York Ausblick
Nasdaq schwach erwartet wegen KI- und Zinssorgengestern, 12:36 Uhr · dpa-AFX
Nasdaq schwach erwartet wegen KI- und Zinssorgen
Aktien New York
KI-Aktien belasten Nasdaq 100 - Dow legt leicht zugestern, 13:51 Uhr · dpa-AFX
KI-Aktien belasten Nasdaq 100 - Dow legt leicht zu
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Analyse von Musks Weltraumfirma
Rekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO einheute, 12:30 Uhr · onvista
Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft
Vor den Zahlen: Vier Mag-Seven-Werte im Chartcheckgestern, 14:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Am Ende zählt für die Kursrally nur, ob die Gewinne stimmen25. Apr. · Acatis
Alle Premium-News