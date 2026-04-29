Deutsche Bank mit überraschend starkem Gewinnanstieg

München, 29. ⁠Apr (Reuters) - Die Deutsche Bank hat ihren Gewinn im ersten Quartal auf einen Rekordwert gesteigert und Markterwartungen übertroffen. Der Nachsteuergewinn kletterte um acht Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, wie Deutschlands größtes Geldinstitut am Mittwoch mitteilte. Der auf ‌die Aktionäre entfallende Nettogewinn von 1,9 Milliarden Euro lag über der Analystenschätzung von 1,77 Milliarden Euro und über dem Wert des Vorjahresquartals von ⁠1,8 Milliarden ⁠Euro. Die Erträge wuchsen um zwei Prozent auf 8,7 Milliarden Euro.

Die Deutsche Bank bestätigte ihren Ausblick. Die Zahlen des Auftaktquartals seien eine gute Ausgangsbasis für das angestrebte Ertragsniveau von 33 Milliarden Euro im Gesamtjahr, erklärte das Institut. Man sei auf Kurs, 2026 ein starkes operatives ‌Ergebnis zu erreichen.

"Der Rekordgewinn in diesem Quartal ‌ist ein sehr guter Start in die nächste Phase unserer Strategie", erklärte Vorstandschef Christian Sewing. "Wir wachsen in den Bereichen, auf die wir uns konzentrieren wollen, ⁠und haben Investitionen aus operativen Effizienzgewinnen finanziert. Gleichzeitig haben wir unsere starke ‌Kapitalbasis bewahrt und bekräftigt, dass wir ⁠die Ausschüttungen an unsere Aktionäre weiter steigern wollen."

Das angekündigte Aktienrückkaufprogramm im Volumen von einer Milliarde Euro sei in Umsetzung, teilte die Bank weiter mit. Die gebuchten Kapitalabzüge entsprächen dem auf 60 ‌Prozent angehobenen Ziel für die Ausschüttungsquote.

Während ⁠die Bank im Privatkundengeschäft und in ⁠der Vermögensverwaltung die Gewinne steigerte, schwächelten die Unternehmensbank und das Investmentbanking. Die Privatkundenbank steigerte ihr Vorsteuerergebnis um 39 Prozent auf 681 Millionen Euro. In der Vermögensverwaltung legte das Vorsteuerergebnis um 37 Prozent auf 279 Millionen Euro zu. In der Investmentbank sank das Vorsteuerergebnis um sieben Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Im Firmenkundengeschäft hingegen ging das Vorsteuerergebnis um ein Prozent auf 623 Millionen Euro zurück.

(Bericht von Jörn Poltz ⁠und Tom Sims, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)