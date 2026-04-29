Deutsche Bank überrascht mit Gewinnplus - Aber Risiken belasten

⁠Die Deutsche Bank hat ihren Quartalsgewinn trotz globalen Krisen wie dem Iran-Krieg auf einen Rekordwert gesteigert. Das Nachsteuerergebnis kletterte um acht Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, wie Deutschlands größtes Geldinstitut am Mittwoch mitteilte. Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn stieg auf 1,9 Milliarden Euro nach 1,8 Milliarden Euro im Vorjahresquartal. Analysten hatten eine Stagnation bei 1,8 Milliarden Euro erwartet.

Für Vorstandschef Christian Sewing war es der höchste Quartalsgewinn seit seinem Amtsantritt ‌vor acht Jahren. "Diese Leistung ist umso bemerkenswerter, weil das geopolitische Umfeld seit Jahresbeginn noch instabiler geworden ist - insbesondere durch den Krieg im Nahen Osten", erklärte Sewing. Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit Angriffen der USA und Israels begonnen und zu weltweiten ⁠wirtschaftlichen Turbulenzen geführt.

Risikovorsorge versetzt Aktie einen Dämpfer

An der Börse konnte die Quartalsbilanz jedoch nicht überzeugen. Die Aktien der Deutschen Bank verloren mehr als zwei Prozent. "Während die Ergebnisse die Erwartungen übertrafen und der Ausblick für 2026 bekräftigt wurde, dämpfen der Anstieg der Risikovorsorge und die niedriger als erwartet ausgefallene harte Kernkapitalquote die Begeisterung", kommentierten die Analysten von RBC. Ähnlich äußerten sich die Branchenexperten von JP Morgan.

Die Risikovorsorge stieg auf 519 Millionen Euro von 471 Millionen Euro und lag damit über der Markterwartung von 447 Millionen Euro. Darin enthalten sei ein Puffer für ‌makroökonomische Unsicherheiten, erklärte die Bank. Die harte Kernkapitalquote bewegte sich mit 13,8 Prozent ‌zwar in der operativen Zielspanne von 13,5 bis 14,0 Prozent, aber unter der Analystenschätzung von 14,1 Prozent.

CFO sieht Bank auf Kurs

"Wir sind weiterhin voll und ganz von unserem Ausblick für 2026 und darüber hinaus überzeugt", sagte der neue Finanzvorstand Raja Akram. Die Zahlen des Auftaktquartals seien eine gute Ausgangsbasis ⁠für das angestrebte Ertragsniveau von 33 Milliarden Euro im Gesamtjahr, erklärte die Bank. Man sei auf Kurs, 2026 ein starkes operatives Ergebnis ‌zu erreichen. In der Investmentbank erwartet das Management nun höhere Erträge als ⁠im Vorjahr und äußerte sich damit etwas optimistischer als bisher.

"Ich denke, wir haben die Bank so aufgestellt, dass wir mit Spannungen, Widrigkeiten oder wirtschaftlichen Verwerfungen umgehen können", sagte Akram. Gleichzeitig wünschten Kunden in diesem Umfeld mehr Risikomanagement und mehr Beratung. "In gewisser Weise sind wir also für sie da. Und das hat offensichtlich unseren Ergebnissen im ersten Quartal geholfen."

Die ‌Erträge wuchsen um zwei Prozent auf 8,7 Milliarden Euro. Die Eigenkapitalrendite nach ⁠Steuern stieg auf 12,7 Prozent von 11,9 Prozent im ⁠Vorjahreszeitraum. Die Aufwand-Ertrag-Relation verbesserte sich auf 58,9 Prozent von zuvor von 61,2 Prozent.

Investmentbanking schwächelt

Während die Bank im Privatkundengeschäft und in der Vermögensverwaltung die Gewinne steigerte, schwächelten die Unternehmensbank und das Investmentbanking. Die Privatkundenbank steigerte ihr Vorsteuerergebnis um 39 Prozent auf 681 Millionen Euro. In der Vermögensverwaltung legte es um 37 Prozent auf 279 Millionen Euro zu. In der Investmentbank sank das Vorsteuerergebnis um sieben Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Im Firmenkundengeschäft ging es um ein Prozent auf 623 Millionen Euro zurück.

Die Fondstochter DWS verbuchte Mittelzuflüsse und steigerte ihren Gewinn. Weil die Erträge im Jahresvergleich um neun Prozent stiegen und die Kosten um fünf Prozent sanken, sprang der Nettogewinn um ein Drittel auf 264 Millionen Euro. Seit Beginn des Iran-Kriegs reduzierten Kunden Risikopositionen und legten 6,6 Milliarden Euro mehr ⁠in langfristig verwaltete DWS-Produkte an, vor allem in ETFs, die die DWS unter der Marke Xtrackers vertreibt.