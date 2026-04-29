Deutscher Leitindex leicht im Minus – Adidas stärkster Wert

Weiter steigende Ölpreise und die am Abend anstehende Leitzins-Entscheidung in den USA hat am Mittwoch für leichte Verluste am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Inflationsdaten aus Deutschland hatten kaum Einfluss auf die Kurse. Zahlreiche Unternehmen konnten mit ihren Quartalsberichten überzeugen und sorgten für teils deutliche Gewinne bei Einzelwerten.

Der Leitindex Dax, der im Tagesverlauf um die Marke von 24.000 Punkten gependelt war, schloss letztlich knapp darunter. Er ging mit einem Abschlag von 0,3 Prozent auf 23.955 Punkte aus dem Tag. Für den MDax mit den mittelgroßen Werten ging es um 0,2 Prozent auf 30.010 Zähler abwärts.

"Mehr als eine Stabilisierung war heute nicht drin", resümierte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. "Einerseits übt der Konflikt im Nahen Osten über die Energiepreise Druck auf die Wirtschaft, auf die Inflation und damit auf die Geldpolitik der großen Notenbanken aus. Andererseits konnten viele Unternehmensdaten positiv überraschen und den trüben Konjunkturaussichten trotzen."

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,3 Prozent auf 5.816 Zähler. Die Verluste an den Börsen in London und der Schweiz fielen deutlicher aus. In den USA schwächelte zum Börsenschluss in Europa der Wall-Street-Index Dow Jones, während der technologielastige Nasdaq 100 sich knapp im Plus zeigte.

Neue Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran ließen den Ölpreis der Nordseesorte Brent deutlich weiter über 100 Dollar je Barrel steigen. Derzeit gilt im Iran-Krieg eine Waffenruhe, doch die aktuellen Warnungen dämpften die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung und die Aussicht auf eine baldige Öffnung der Straße von Hormus.

Die US-Notenbank Fed dürfte die Zinsen heute Abend in dem durch den Irankrieg verunsicherten Umfeld wohl zum dritten Mal in Folge bestätigen.

Starke Zahlen treiben Adidas-Aktie an

Auf Einzelwerte-Ebene stach am Mittwoch im Dax Adidas hervor. Der Sportartikel-Hersteller schnitt im ersten Quartal besser ab als erwartet und bestätigte seinen Jahresausblick. So stieg der Umsatz um gut sieben Prozent. Das Betriebsergebnis legte trotz Gegenwind durch Währungseffekte und Zölle um 15,5 Prozent zu.

Der Krieg im Nahen Osten hat aktuell noch wenig direkte Auswirkungen auf das Geschäft - die hohen Ölpreise und die wieder aufkommenden Inflationssorgen lassen die Verbraucher speziell in Europa jedoch etwas zurückhaltender agieren.

Adidas-Aktien waren mit einem Kursplus von 8,9 Prozent Spitzenreiter im Dax. Die Aktie war heute auch Thema in der börsentäglichen Mittagssendung von onvista auf Youtube.

Fuchs hebt Umsatzziel an – Aktie deutlich im Plus

Im MDax waren die Aktien von Fuchs am Mittwoch der Top-Werte. Der Kurs reagierte mit einem Sprung von neun Prozent auf ein Sechsmonats-Hoch auf starke Quartalszahlen des Schmierstoff-Herstellers. Zudem hob Fuchs das Umsatzziel für das Gesamtjahr 2026 an. Barclays-Analyst Anil Shenoy sprach von einem deutlich besser als prognostizierten Zahlenwerk. Den eingetrübten Free-Cashflow-Ausblick bezeichnete er als "nicht überraschend".

"Zu dieser positiven Entwicklung trugen neben dem Geschäftsausbau und einem disziplinierten Kostenmanagement insbesondere eine zusätzliche Nachfrage im März sowie die erfolgreiche Veräußerung eines Grundstücks in Australien bei", sagte Konzernchef Stefan Fuchs laut einer Mitteilung am Mittwoch. Während das Unternehmen wegen der Inflation das Umsatzziel für das laufende Jahr anhob, senkte es die Prognose für den freien Barmittelzufluss vor Zukäufen aufgrund stark gestiegener Rohstoffkosten und Verkaufspreise.

(mit Material von dpa-AFX)

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